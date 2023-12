Con SumUp Air dimentica costi fissi e cambi di banca: scopri il nuovo POS

Se stai cercando un modo efficiente ed economico per gestire le transazioni della tua attività, SumUp Air è la soluzione rivoluzionaria che fa al caso tuo. A soli 47,58 euro, questo innovativo lettore di carte ti consente di dire addio ai fastidiosi costi fissi e ai complicati cambi di banca.

Con SumUp Air hai libertà dai costi fissi

Uno dei principali vantaggi offerti da SumUp Air è l’assenza di canoni mensili o annuali. Con questo POS, non sarai più vincolato a pagamenti fissi ricorrenti che possono gravare sul bilancio della tua attività.

Al contrario, SumUp Air applica una commissione trasparente dell’1,95% per transazione, permettendoti di massimizzare i profitti senza compromettere la qualità del servizio.

Il funzionamento del POS SumUp Air è intuitivo e senza complicazioni. Basta scaricare l’app gratuita SumUp, collegare il lettore al tuo smartphone via Bluetooth e iniziare ad accettare pagamenti quasi immediatamente. L’interfaccia user-friendly consente di inserire l’importo e completare la transazione con facilità.

SumUp Air elimina la necessità di diversi dispositivi per diversi metodi di pagamento. Con un unico dispositivo, accetti tutte le carte e metodi di pagamento, dal Chip & Pin al contactless, fino ai wallet digitali come Apple Pay o Google Pay.

Dimentica la complessità di aprire un nuovo conto con contratti vincolanti. SumUp ti consente l’inserimento dei dettagli bancari all’interno del profilo. In questo modo puoi ricevere in sicurezza i pagamenti.

Non ci sono costi fissi: gli unici esborsi sono il costo una tantum di 47,58 euro per acquistare il dispositivo e la commissione dell’1,95% per ogni transazione.

Acquista SumUp Air ora e libera la tua attività da oneri finanziari e contrattuali. Un investimento minimo con massima trasparenza e flessibilità, ideale per chi apre un’attività o desidera liberarsi da banche e costi fissi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.