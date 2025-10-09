Con Super Fibra WINDTRE hai Amazon Prime gratis per un anno e modem Wi-Fi 7 incluso

WINDTRE rilancia la sua offerta più completa con Super Fibra, una soluzione pensata per chi vuole coniugare velocità, intrattenimento e connettività totale.
Disponibile solo online a 24,99 € al mese, l’offerta include Fibra fino a 2,5 Gigabit, 12 mesi di Amazon Prime, modem Wi-Fi 7, chiamate illimitate e GIGA illimitati su 3 SIM WINDTRE. Un pacchetto esclusivo, senza costi di attivazione, che trasforma la casa in un hub digitale ad alte prestazioni.
Fibra fino a 2,5 Gigabit: potenza e stabilità senza interruzioni
La nuova Super Fibra WINDTRE garantisce una connessione ultra performante fino a 2,5 Gigabit, ideale per streaming in 4K, gaming online e smart working.
Grazie al modem Wi-Fi 7 incluso, la rete è più veloce e stabile che mai, con copertura estesa in tutta la casa e la possibilità di connettere fino a 256 dispositivi contemporaneamente.
In caso di necessità, è possibile gestire tutto da remoto tramite l’app WINDTRE e ricevere assistenza dedicata in caso di guasto.
12 mesi di Amazon Prime inclusi
Per i nuovi clienti e per chi ha già un abbonamento Prime, WINDTRE offre 12 mesi gratuiti di Amazon Prime, con tutti i vantaggi del servizio:
-
i migliori match della UEFA Champions League, film e serie TV su Prime Video;
-
spedizioni gratuite e veloci su milioni di prodotti;
-
giochi per PC gratuiti con Prime Gaming.
Un anno di intrattenimento e vantaggi esclusivi, incluso nel prezzo dell’offerta.
Chiamate e GIGA illimitati
Con Super Fibra chiami senza limiti tutti i numeri fissi e mobili in Italia e ricevi GIGA illimitati in regalo ogni mese su 3 SIM WINDTRE compatibili, subito attivi anche durante la fase di attivazione della linea fissa.
In questo modo, resti sempre connesso — in casa e fuori — senza interruzioni.
Attivazione gratuita
L’attivazione di Super Fibra è gratuita per le connessioni in FTTH Open Fiber, mentre per FTTC o altre reti il costo è minimo. Il modem Wi-Fi 7 (5,99 €/mese per 48 mesi) è già incluso nel prezzo complessivo dell’offerta.L’offerta è disponibile solo online, a 24,99 € al mese — per un’esperienza di connessione che non ha rivali. Per conoscere l’offerta completa di WINDTRE Super Fibra clicca qui.