Con Super Fibra WINDTRE hai Amazon Prime gratis per un anno e modem Wi-Fi 7 incluso

WINDTRE rilancia la sua offerta più completa con Super Fibra, una soluzione pensata per chi vuole coniugare velocità, intrattenimento e connettività totale.

Disponibile solo online a 24,99 € al mese, l’offerta include Fibra fino a 2,5 Gigabit, 12 mesi di Amazon Prime, modem Wi-Fi 7, chiamate illimitate e GIGA illimitati su 3 SIM WINDTRE. Un pacchetto esclusivo, senza costi di attivazione, che trasforma la casa in un hub digitale ad alte prestazioni.

Fibra fino a 2,5 Gigabit: potenza e stabilità senza interruzioni

La nuova Super Fibra WINDTRE garantisce una connessione ultra performante fino a 2,5 Gigabit, ideale per streaming in 4K, gaming online e smart working.

Grazie al modem Wi-Fi 7 incluso, la rete è più veloce e stabile che mai, con copertura estesa in tutta la casa e la possibilità di connettere fino a 256 dispositivi contemporaneamente.

In caso di necessità, è possibile gestire tutto da remoto tramite l’app WINDTRE e ricevere assistenza dedicata in caso di guasto.

12 mesi di Amazon Prime inclusi

Per i nuovi clienti e per chi ha già un abbonamento Prime, WINDTRE offre 12 mesi gratuiti di Amazon Prime, con tutti i vantaggi del servizio:

i migliori match della UEFA Champions League , film e serie TV su Prime Video ;

spedizioni gratuite e veloci su milioni di prodotti;

giochi per PC gratuiti con Prime Gaming.

Un anno di intrattenimento e vantaggi esclusivi, incluso nel prezzo dell’offerta.

Chiamate e GIGA illimitati

Con Super Fibra chiami senza limiti tutti i numeri fissi e mobili in Italia e ricevi GIGA illimitati in regalo ogni mese su 3 SIM WINDTRE compatibili, subito attivi anche durante la fase di attivazione della linea fissa.

In questo modo, resti sempre connesso — in casa e fuori — senza interruzioni.

Attivazione gratuita

L’attivazione di Super Fibra è gratuita per le connessioni in FTTH Open Fiber, mentre per FTTC o altre reti il costo è minimo. Il modem Wi-Fi 7 (5,99 €/mese per 48 mesi) è già incluso nel prezzo complessivo dell’offerta.L’offerta è disponibile solo online, a 24,99 € al mese — per un’esperienza di connessione che non ha rivali. Per conoscere l’offerta completa di WINDTRE Super Fibra clicca qui.