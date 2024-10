Con Surfshark è già tempo di Black Friday: scopri l'offerta sulla VPN

Surfshark ha deciso di anticipare il Black Friday con un’offerta straordinaria sulla sua VPN. Puoi averla infatti a partire da soli 1,99 euro al mese con 4 mesi aggiuntivi gratis sul piano di 2 anni: in pratica, risparmierai addirittura l’87% sul valore complessivo del servizio. Un’offerta irripetibile.

Cosa puoi avere con la VPN di Surfshark

Parliamo però del valore effettivo di quel che andresti a ottenere abbonandoti alla VPN di Surfshark. Innanzitutto puoi contare su una sicurezza garantita da una tecnologia di crittografia di livello avanzato e protocolli VPN affidabili: insomma, potrai navigare in totale tranquillità ovunque tu sia connesso, anche su reti WiFi pubbliche.

In tal senso, va citata l’innovativa tecnologia Nexus che migliora ulteriormente la tua protezione instradando il traffico attraverso una rete di server, non limitandosi solo a un tunnel VPN tradizionale.

Per non farsi mancare niente, la piattaforma include anche una protezione antimalware integrata, bloccando virus, malware, annunci fastidiosi e tracker che possono compromettere la tua sicurezza online. La privacy è inoltre garantita da una rigorosa politica no-log e server basati esclusivamente su RAM. Cosa significa? Che i tuoi dati non verranno mai archiviati, nemmeno da Surfshark.

Il tutto sfruttando una configurazione facile e intuitiva data dalla sua app che ti aiuterà a proteggere tutti i tuoi dispositivi in pochi semplici passi. Con un solo account, tieniti forte, puoi proteggere un numero di device illimitato.

Con questa offerta da Black Friday molto anticipata puoi avere tutto questo a un prezzo clamorosamente scontato: non fartela scappare.