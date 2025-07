Con Surfshark nessuno saprà che stai usando una VPN: ora in sconto dell'87%

Quando si parla di privacy online, Surfshark è tra le soluzioni più efficaci e discrete in circolazione. In questi giorni è attiva una super offerta sull’abbonamento biennale, con cui puoi ottenere Surfshark VPN a soli 1,99€ al mese, grazie a uno sconto dell’88%.

Ma non è tutto: nel pacchetto sono inclusi anche 3 mesi aggiuntivi gratuiti, per navigare in sicurezza ancora più a lungo. Andiamo perciò a scoprire quali sono le funzionalità più interessanti per la privacy garantite da Surfshark.

Modalità Camouflage e Double VPN: Surfshark protegge davvero il tuo anonimato

Il vero punto di forza di Surfshark è la modalità Camouflage, una funzione che utilizza server offuscati per nascondere non solo ciò che fai online, ma anche il semplice fatto che stai usando una VPN. Questo significa che nemmeno il tuo provider Internet sarà in grado di rilevare la tua attività, garantendoti un livello di anonimato superiore.

Inoltre, Surfshark mette a disposizione anche una tecnologia di doppia VPN, con cui è possibile intradare il traffico Internet attraverso due diversi server VPN. Non bisogna fare altro che selezionare manualmente i punti di ingresso e di uscita per ottenere una doppia crittografia, maggiore anonimato e maggiore sicurezza dei dati.

Perfetta per chi desidera accedere a contenuti bloccati geograficamente, navigare su reti pubbliche in piena tranquillità o proteggere i propri dati sensibili, Surfshark funziona su tutti i dispositivi, senza limiti di connessioni simultanee. Puoi usarla su smartphone, computer, tablet e persino smart TV, con un’unica sottoscrizione.

Attivando ora la promozione, ti assicuri due anni + tre mesi di servizio premium, al prezzo più basso dell’anno. E con la garanzia di rimborso entro 30 giorni, puoi provarla senza rischi. Vai sul sito di Surfshark e inizia a rendere davvero anonima la tua navigazione.