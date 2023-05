Con Surfshark rendi i tuoi acquisti online sicuri anche fuori casa

Acquistare beni e servizi online è ormai una pratica molto comune. Per molti utenti, infatti, questo tipo di interazione è diventata quasi automatica. In realtà, senza prendere le adeguate precauzioni, le transazioni digitali possono essere molto pericolose.

I criminali informatici sanno bene come l’invio di denaro online sia una fase delicata e dunque cercano di intromettersi tra acquirente e piattaforma che offre il bene/servizio. Come è facile intuire, se ciò avviene, per il cliente i guai sono seri.

In tal senso esistono alcune precauzioni. Per esempio vitare i siti sprovvisti di protocollo HTTPS o che sembrano poco affidabili, è di certo un punto di partenza.

Per avere un elevato livello di sicurezza è però importante anche scegliere degli strumenti di protezione adeguati.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

Acquisti online sicuri anche fuori casa? Ecco perché Surfshark è una garanzia

Surfshark è una delle VPN più diffuse e apprezzate sul Web. Tra i vari vantaggi che questa piattaforma, ve ne sono alcuni mirati che possono rendere gli acquisti online più sicuri.

Oltre alla protezione della linea, prerogativa di qualunque VPN che si rispetti, questo provider offre anche servizi come il blocco pubblicità e malware o il blocco pop-up dei cookie.

Questa combinazione, abbinata ad altre qualità di Surfshark, rendono l’adozione di questa Virtual Private Network essenziale per gestire al meglio le transazioni online.

Il provider in questione, tra le altre cose, offre un’infrastruttura di prim’ordine per quanto concerne performance e sicurezza. Stiamo infatti parlando di ben 3.200 server ultra-veloci sparsi in 100 paesi, gestiti attraverso un’apprezzabile politica no log.

L’assistenza, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, così come la formula soddisfatti o rimborsati a 30 giorni, sono ulteriori garanzie anche per gli utenti più indecisi.

A rendere Surfshark ancora più interessante è anche l’attuale promozione.

Grazie allo sconto dell’82% sull’offerta biennale è possibile ottenere tutta la protezione di questa VPN spendendo appena 2,30 euro al mese.

Inoltre, sempre con la suddetta sottoscrizione, Surfshark regala 2 mesi gratis in più di servizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.