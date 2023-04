Con Surfshark smartphone e PC sono al sicuro: ecco come

Nei tempi attuali, Internet è diventata una parte inseparabile della nostra vita quotidiana. È onnipresente, accessibile dai nostri smartphone e PC, e anche mentre camminiamo per strada. Come tale, è diventata una componente essenziale della nostra routine.

Tuttavia, questo schema ripetitivo nasconde potenziali pericoli che non devono essere trascurati. Senza le dovute precauzioni, la connessione rimane suscettibile di interferenze esterne.

La sicurezza delle nostre attività online è a rischio, poiché ci sono criminali informatici e altri individui malintenzionati che mettono a rischio la nostra privacy, indipendentemente dalla posizione e dal dispositivo.

Ciò rappresenta un problema, non solo per i problemi di privacy, ma anche per la sicurezza IT nel suo insieme.

Per garantire connessioni sicure su più dispositivi, che si tratti di un computer, uno smartphone o un tablet, le reti private virtuali (VPN) come Surfshark sono la soluzione ideale. Questi servizi salvaguardano efficacemente la tua connessione.

Smartphone e PC al sicuro con Surfshark

Cosa rende Surfshark la soluzione perfetta per salvaguardare le tue connessioni da smartphone e PC sia a casa che mentre sei in giro?

Questa VPN offre la possibilità di salvaguardare un numero illimitato di dispositivi, come:

personal computer che funzionano in ambiente Windows ;

; MacOS;

Linux ;

; IPhone;

smartphone che operano sulla piattaforma Android ;

; televisione con funzionalità Fire.

Quando si tratta di stare all’aperto e connettersi a hotspot Wi-Fi pubblici, questa soluzione fornisce un ulteriore livello di protezione contro gli hacker.

Salvaguardando il tuo dispositivo, riduce la probabilità che gli hacker si infiltrino attraverso questi canali.

Indipendentemente da come viene implementato Surfshark, i suoi servizi VPN sono dotati di blocchi pubblicitari e pop-up.

Queste funzionalità aumentano la sicurezza del dispositivo e rendono l’esperienza utente più piacevole.

A proposito di costi: con la promozione attuale puoi adesso ottenere la massima sicurezza dal servizio a un prezzo notevolmente competitivo. Clicca qui sotto per ulteriori informazioni:

Abbonandoti per due anni, puoi usufruire di un incredibile sconto dell’82% sul prezzo di listino originale, a cui si aggiungono due mesi gratuiti. In pratica, con soli 2,30 euro proteggerai innumerevoli dispositivi dai mille pericoli di internet.

