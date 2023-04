Con Surfshark VPN niente più pop-up e pubblicità molesta: ecco come

Le VPN fungono da eccellente protezione per mantenere l’anonimato e la privacy online e per tenere lontano pop-up e pubblicità molesta.

In che modo? Crittografando la connessione, che impedisce agli occhi indiscreti di ISP, agenzie pubblicitarie, hacker e altri soggetti malintenzionati di accedere ai dati trasmessi da e verso il tuo dispositivo.

Inoltre, l’utilizzo di reti private virtuali consente l’elusione delle restrizioni geografiche e l’accesso a tariffe più economiche su determinati prodotti e servizi digitali.

Questi vantaggi concreti hanno spinto la crescente popolarità delle VPN negli ultimi tempi. Mentre molti provider offrono servizi standard, Surfshark si differenzia fornendo funzionalità aggiuntive che ne aumentano l’attrattiva.

Pubblicità e pop-up ti molestano? Con Surfshark non accadrà più

Per capire perché Surfshark si distingue in un settore brulicante di concorrenti, è importante tenere conto di diversi fattori chiave.

Questa VPN si distingue per le sue caratteristiche di alta qualità e per il fatto che consente a un numero infinito di dispositivi di accedere all’account, una caratteristica che non si trova comunemente in altre VPN.

Surfshark si distingue anche per il suo supporto di prim’ordine, l’autenticazione a due fattori e, soprattutto, un robusto sistema di blocco che impedisce a pop-up e malware di causare problemi.

L’infrastruttura del sistema è molto potente, poiché vanta una rete di oltre 3200 server in 100 paesi.

Ciò si traduce in un numero impressionante di indirizzi IP disponibili e prestazioni eccezionali che non possono essere trascurate.

Inoltre, la ferma posizione di Surfshark sulla politica NO-LOG ti garantisce un’ampia sicurezza quando si tratta di privacy su Internet.

È importante anche notare la versatilità di questo grandioso strumento. Ciò perché Surfshark funziona su Windows, macOS, Linux, iOS, Android e Fire TV Stick.

