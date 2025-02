Con Synthesia trasformi un testo in video in pochi minuti

Synthesia è la piattaforma basata su AI che ti permette di trasformare un testo in un video in pochissimi minuti. Puoi ottenere infatti un filmato dalla qualità professionale con avatar e doppiaggi in 140 lingue: semplicissimo da usare, include vari piani a seconda delle tue esigenze.

Synthesia: come funziona la piattaforma AI

Synteshia è basata sull’intelligenza artificiale ed è una piattaforma che, grazie alle potenzialità di questa tecnologia, ti permette di creare video professionali in pochi minuti: non dovrai utilizzare attrezzature costose, acquisire competenze tecniche o assumere persone che li doppino per te.

Ti basta infatti inserire un testo, scegliere un avatar AI e personalizzare il video con colori, fonti e layout. Il sistema supporta oltre 140 lingue e mette a tua disposizione doppiaggi realistici, ideali per presentazioni aziendali, corsi di formazione o contenuti di marketing.

Puoi sfruttare anche degli interessanti strumenti di collaborazione integrati, con cui condividere e modificare i video con il tuo team in tempo reale. Una volta fatto, il video può essere scaricato, condiviso con un link e incorporato su qualsiasi piattaforma.

Synthesia è la soluzione perfetta dunque per coloro che hanno bisogno di creare contenuti video in modo rapido, economico ed efficace. Scopri i piani a disposizione direttamente sulla pagina ufficiale.