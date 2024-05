Con Tot gestisci i tuoi F24 con semplicità direttamente online

La gestione della contabilità aziendale non è mai stata così semplice e innovativa come con Tot. Questo conto business, dotato di IBAN italiano integra una serie di strumenti per ottimizzare la gestione finanziaria e include in un unico canone bonifici SEPA istantanei, SDD, F24, RiBa e pagoPA senza commissioni, oltre a una carta di credito Visa Business e strumenti avanzati per la gestione delle fatture. Tutto questo con l’obiettivo di semplificare e ottimizzare le operazioni finanziarie quotidiane delle imprese.

Pagamenti F24 online: facili, veloci e immediati

Tot offre un’interfaccia moderna e user-friendly che permette di gestire con facilità gli F24 ordinari e accise. È possibile ricondurre al modello ordinario anche gli F24 di tipo semplificato e precompilato, garantendo così una gestione unificata e senza complicazioni dei tributi. Inoltre, la possibilità di etichettare i pagamenti F24 rende semplice il recupero delle informazioni.

I pagamenti F24 possono essere effettuati direttamente online, la piattaforma permette di compilare gli F24 visualizzando solo i campi necessari. Inoltre, Tot offre una verifica formale automatica dei dati inseriti che aiuta a correggere eventuali errori.

Collegamento con Entratel e Fisconline

Tot non solo permette alle aziende di gestire autonomamente i pagamenti F24, ma consente anche di delegare completamente questa attività al commercialista. Grazie ai collegamenti già attivi con i servizi Entratel e Fisconline dell’Agenzia delle Entrate, il commercialista può effettuare i pagamenti online con addebito diretto sul conto Tot dell’azienda e le ricevute dei pagamenti F24 sono disponibili in tempo reale.

Per semplificare ulteriormente la gestione dei pagamenti, Tot consente di etichettare i pagamenti F24 con nomi personalizzati. Questo rende estremamente facile riconoscere e ritrovare i pagamenti, migliorando l’organizzazione e l’efficienza dell’amministrazione aziendale.

