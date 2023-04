Con Tot i bonifici diventano un gioco da ragazzi: scopri come

La migliore soluzione per i conti correnti aziendali classici è ora disponibile in un’unica e moderna offerta bancaria: Tot. Con questo conto i bonifici diventano un gioco da ragazzi.

Ciò perché questo innovativo conto online è stato creato appositamente per le aziende e offre un IBAN italiano, una carta di credito Visa Business, la gestione delle spese e degli incassi, bonifici SEPA, SDD, deleghe F24, pagoPA integrato e RiBa.

In altre parole, Tot ti fornisce tutto ciò di cui hai bisogno per gestire la tua attività. Se sei un nuovo cliente, non perdere l’opportunità di approfittare della speciale promozione: apri un conto Tot oggi stesso e il primo mese di canone sarà completamente gratuito.

I bonifici sono un gioco da ragazzi con Tot: ecco perché

Con Tot non dovrai più perdere tempo in lunghe code in banca solo per effettuare un bonifico, poiché potrai farlo comodamente dal tuo dispositivo mobile o computer.

Non solo è soltanto un gioco da ragazzi, ma è anche completamente sicuro: sia che tu sia in vacanza o in ufficio, potrai ricevere bonifici istantanei e inviarli online a qualsiasi Paese che rientra nell’Area SEPA.

Ma non sono soltanto questi i vantaggi offerti da Tot. Infatti, è incluso un servizio che ti permette di ripetere i bonifici ricorrenti con un semplice clic, con tutti i dati di una operazione precedente automaticamente inclusi.

Tutti i movimenti che riguardano pagamenti e bonifici sono protetti da un duplice strato di sicurezza.

Dimentica le chiavette o i complessi codici numerici: basta effettuare l’accesso inserendo le tue credenziali insieme a un codice di autenticazione.

Dovrai anche inserire i dati di chi beneficerà del bonifico, aggiungere il codice OTP usa e getta che hai ricevuto via SMS e il gioco è fatto.

A questo punto, non ti resta cliccare sul link qui sotto e aprire il conto:

Puoi scegliere tra il piano Essentials, che ha un costo mensile di 7 euro, o il piano Professional, che costa 15 euro al mese. Ricorda che per un mese non pagherai il canone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.