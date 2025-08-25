 Con TotalAV hai un software 3 in 1: antivirus, VPN e adblock a 19€
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Con TotalAV hai un software 3 in 1: antivirus, VPN e adblock a 19€

TotalAV offre in sconto a soli 19€ per un anno un software in grado di proteggere la tua navigazione e al tempo stesso renderla privata.
Con TotalAV hai un software 3 in 1: antivirus, VPN e adblock a 19€
Sicurezza Antivirus
TotalAV offre in sconto a soli 19€ per un anno un software in grado di proteggere la tua navigazione e al tempo stesso renderla privata.

Difendere i propri dispositivi e navigare senza pensieri oggi è ancora più accessibile. Con TotalAV puoi avere in un’unica soluzione tre strumenti fondamentali: antivirus, VPN illimitata e blocco pubblicità.

In questo momento l’abbonamento annuale al pacchetto di TotalAV costa solo 19 euro, con un risparmio immediato di 80 euro rispetto al prezzo standard di 99. L’attivazione è disponibile direttamente sul sito ufficiale.

Vai all’offerta di TotalAV

Una suite di sicurezza all-in-one: prova TotalAV in sconto

Nato come software antivirus, TotalAV si è rapidamente affermato per l’efficacia nel rilevare minacce come virus, trojan e ransomware, diventando una garanzia sia per utenti privati che per professionisti. Il sistema assicura protezione costante su PC, smartphone e tablet, mantenendo al sicuro file e dati sensibili.

Accanto al modulo antivirus, è inclusa una VPN senza limiti, che maschera la tua posizione e garantisce anonimato online, particolarmente utile quando ci si collega a reti Wi-Fi pubbliche. A completare il pacchetto c’è un filtro anti-pubblicità, che blocca automaticamente banner e pop-up, velocizzando la navigazione e migliorando l’esperienza d’uso.

Grazie all’offerta in corso, puoi garantirti 12 mesi di protezione totale firmata TotalAV con soli 19 euro. Una promozione pensata per chi desidera sicurezza digitale e massime prestazioni senza spendere una fortuna.

Vai all’offerta di TotalAV

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Eurobasket 2025: come vedere i match in streaming dall'estero

Eurobasket 2025: come vedere i match in streaming dall'estero
ClickFix: Microsoft pubblica utili informazioni

ClickFix: Microsoft pubblica utili informazioni
Attenzione a Shamos: nuovo infostealer per macOS

Attenzione a Shamos: nuovo infostealer per macOS
Verifica età: Bluesky blocca accesso in Mississippi

Verifica età: Bluesky blocca accesso in Mississippi
Eurobasket 2025: come vedere i match in streaming dall'estero

Eurobasket 2025: come vedere i match in streaming dall'estero
ClickFix: Microsoft pubblica utili informazioni

ClickFix: Microsoft pubblica utili informazioni
Attenzione a Shamos: nuovo infostealer per macOS

Attenzione a Shamos: nuovo infostealer per macOS
Verifica età: Bluesky blocca accesso in Mississippi

Verifica età: Bluesky blocca accesso in Mississippi
Edoardo D'amato
Pubblicato il
25 ago 2025
Link copiato negli appunti