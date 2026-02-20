 Con TotalAV VPN (scontata dell'80%) ricevi Adblock e antivirus GRATIS
TotalAV sconta la sua VPN a soli 1,59 euro al mese per il primo anno: inclusi gratuitamente anche Adblock e antivirus.
TotalAV sconta la sua VPN a soli 1,59 euro al mese per il primo anno: inclusi gratuitamente anche Adblock e antivirus.

Approfitta di uno dei pacchetti VPN e sicurezza più completi al prezzo più basso dell’anno: grazie alla promozione TotalAV VPN, a soli 1,59 euro al mese per il primo anno otterrai VPN veloce e sicura, più Adblock e antivirus GRATIS. Uno sconto imperdibile dell’80%: ecco tutti i dettagli.

Blocca il prezzo più basso dell’anno

Tutti i dettagli della promozione TotalAV

Ultimate VPN è il cuore pulsante di questa offerta. La VPN di TotalAV è pensata per navigare sempre con crittografia attiva: il sistema utilizza infatti protocolli avanzati per proteggere i tuoi dati sensibili, nascondere il tuo indirizzo IP e impedire a terzi di monitorare la tua attività online.

La piattaforma mette a disposizione 50 server ultraveloci, distribuiti in diversi Paesi del mondo. Connettendoti a uno di questi server, non solo la tua connessione sarà immediatamente protetta, ma anche la tua posizione: sarà come se ti trovassi in un altro luogo, senza esserti mosso da casa.

Un vero vantaggio sia per chi vuole semplicemente mantenere l’anonimato online, sia per chi vuole accedere a cataloghi esteri di piattaforme streaming (e viceversa, chi vuole guardare show italiani dall’estero) o superare restrizioni geografiche e limiti di qualsiasi tipo.

Scopri tutti i dettagli della promo TotalAV

Inoltre, una VPN può risultare particolarmente utile anche in viaggio. Oltre ai già citati motivi legati ai contenuti, infatti, utilizzare una VPN ti permette di proteggerti quando ti colleghi a reti Wi-Fi pubbliche (hotel, aeroporti, bar), notoriamente vulnerabili.

La promozione include gratuitamente Total Adblock, che rimuove automaticamente le pubblicità invasive durante la navigazione, e TotalAV Antivirus, che protegge il PC da malware, virus e altre minacce.

Attivando oggi la promozione TotalAV ottieni l’80% di sconto per il primo anno, pari a 1,59 euro al mese, con garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Pubblicato il 20 feb 2026

