Con UnipolMove salti la coda al casello! E il canone è gratis per 1 anno

Sei in partenza per le vacanze e non vuoi fermarti sempre ai caselli autostradali in coda sotto al sole? UnipolMove è la soluzione che fa al caso tuo. Stiamo parlando a tutti gli effetti di quella che è la principale alternativa a Telepass: ideato da UnipolSai, si tratta di un sistema di pagamento pedaggio valido ovunque in Italia. E, sottoscrivendo l’offerta entro il 30 settembre, avrai 1 anno di canone gratis e un prezzo super conveniente al rinnovo per ben due dispositivi. Senza alcun costo di attivazione e consegna.

Tutti i vantaggi di usare UnipolMove

La promozione in questione si chiama Summer Move, ed è dedicata ai nuovi utenti che sottoscrivono il piano “Privati”. Nell’offerta è incluso:

telepedaggio saltando la coda al casello;

sconti sul pedaggio;

parcheggi su strisce blu e all’interno delle strutture convenzionate;

Area C di Milano e altri servizi di mobilità;

utilizzo di UnipolMove su più veicoli, con cambi targa illimitati.

E poi il piatto forte, ovvero il primo anno di canone gratuito per tutti e due i dispositivi associati al contratto. Terminato l’anno gratuito, per il primo dispositivo il costo sarà di 1,50 euro, mentre per il secondo solo 1 euro. La cosa importante è sottoscrivere il contratto entro il 30 settembre 2024, termine ultimo per usufruire dell’offerta.

La spedizione è gratuita (se scegli di aggiungere gratis il secondo dispositivo in fase di registrazione), così come anche l’attivazione. E c’è anche la possibilità di rescissione in ogni momento, senza alcuna penale prevista. E non è finita qui, visto che il dispositivo è assicurato in caso di furto o smarrimento: non avrai più alcuna preoccupazione durante i tuoi viaggi.

Perciò non devi fare altro che andare sul sito ufficiale di UnipolMove e procedere con l’attivazione del servizio. Così potrai passare un’estate senza code e senza stress.