Con Veritas Card non hai nessun collegamento al conto bancario

Se cerchi una carta prepagata che garantisca massima libertà e sicurezza, Veritas Card è la soluzione perfetta. Questa carta può essere utilizzata ovunque senza alcun collegamento al tuo conto bancario, offrendoti totale discrezione nelle transazioni e nessun rischio di scoperto.

Per aprire il conto bastano anche meno di cinque minuti: non devi fare altro che andare sul sito di Veritas Card e seguire le istruzioni. Detto questo, andiamo a scoprire quali sono le caratteristiche di questa carta.

Con Veritas Card puoi gestire il tuo denaro in maniera veramente discreta

Con Veritas Card, puoi gestire il tuo denaro in modo autonomo, senza preoccuparti di collegamenti con la tua banca. Grazie alla sua natura prepagata, hai il pieno controllo delle tue finanze: puoi spendere solo l’importo disponibile, evitando sorprese e addebiti indesiderati.

Ecco quali sono le caratteristiche principali di questo strumento finanziario:

Iscrizione 100% online in meno di 5 minuti;

in meno di 5 minuti; Fino a 120.000€ di limite di spesa;

di limite di spesa; Carta fisica e virtuale , per pagamenti online e in negozio;

, per pagamenti online e in negozio; Conto con IBAN dedicato , ideale per ricevere bonifici;

, ideale per ricevere bonifici; Ricarica flessibile : puoi aggiungere fondi tramite bonifico, carta di credito o contanti;

: puoi aggiungere fondi tramite bonifico, carta di credito o contanti; Fino a 67.000€ di deposito contanti all’anno;

contanti all’anno; Trasferimenti istantanei gratuiti tra conti Veritas;

tra conti Veritas; Consegna gratuita della carta;

della carta; Offerte e promozioni esclusive per i titolari.

Grazie a questa soluzione le tue transazioni restano completamente riservate. Le spese effettuate non compaiono sul conto bancario personale, e non viene inviata alcuna corrispondenza a domicilio. Questo la rende perfetta per chi desidera un’alternativa sicura e discreta alle carte tradizionali.

Ottieni la tua carta oggi stesso e inizia a gestire i tuoi soldi con massima flessibilità e senza vincoli bancari: vai sul sito di Veritas Card e inizia a rendere più discrete le tue transazioni.