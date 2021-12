Concept Luna: notebook sostenibile di Dell

Dell ha annunciato un notebook che permette di ridurre l'impronta di carbonio del 50% rispetto al Latitude 7300. Concept Luna è al momento un prototipo, ma la scelta dei materiali e il tipo di assemblaggio mostrano l'obiettivo principale del produttore statunitense: vendere laptop facilmente riparabili con componenti che possono essere riutilizzati.

Dell Concept Luna: notebook sostenibile

Dell ha promesso di azzerare le emissioni di gas serra entro il 2050 e di utilizzare solo energia rinnovabile entro il 2040. Questi obiettivi possono essere raggiunti anche attraverso l'uso di nuovi materiali e l'aumento della vita di un dispositivo. Concept Luna è il primo esempio di notebook con componenti accessibili, riparabili e riusabili.

Il prototipo, realizzato in collaborazione con Intel, ha una scheda madre di dimensioni ridotte (circa il 75% più piccola rispetto al Dell Latitude 7300 Anniversary Edition) e un numero di componenti diminuito del 20%. L'uso di un diverso layout dei componenti ha permesso di eliminare la ventola, adottando quindi un sistema di raffreddamento passivo. Per realizzare il telaio in alluminio è stata utilizzata unicamente energia idroelettrica.

Per consentire un accesso rapido ai componenti e la loro riparazione, il produttore ha ridotto il numero di viti a quattro. Tastiera e poggiapolsi sono facilmente sostituibili. Il circuito stampato è stato realizzato con fibra di lino e polimero solubile in acqua. Ciò permette di separare velocemente metalli e componenti.

Concept Luna non arriverà sul mercato in tempi brevi, ma dimostra che ci sono le possibilità di realizzare notebook sostenibili e di ridurre al minimo la spazzatura elettronica. Dell ha svelato anche altri concept.