ConceptD 3, sconto da URLO: pochissime unità disponibili

Così come successo in passato, Acer torna ad abbattere il costo dei modelli ConceptD 3 proprio nel momento in cui le unità disponibile sono arrivate ad essere talmente poche da poter essere contate sulle dita di una mano. Così è: nel momento in cui pubblichiamo sono appena quattro i dispositivi disponibili su Amazon, ma per chi coglierà al volo questa occasione lo sconto è addirittura di 250 euro.

ConceptD 3, sconto folle che durerà pochissimo

Stiamo parlando di laptop sopra le righe, di qualità superiore e con caratteristiche decisamente muscolari rispetto alla media. Il prezzo iniziale di 1749 euro è dunque del tutto giustificato, mentre il prezzo odierno di 1499 euro è una tentazione unica per chi sta cercando una base avanzata per il proprio lavoro quotidiano.

ConceptD 3 mette assieme specifiche di questo rango:

processore Intel Core i7-10750H

RAM 16GB

SSD 512GB

display da 15,6 pollici FHD IPS certificato Pantone

scheda grafica Nvidia GeForce GTX 1650Ti

sistema operativo Windows 10 Professional

La finitura a micro-arco (Micro-Arc Oxidation, MAO) aggiunge uno strato di ceramica sulle superfici metalliche del notebook, garantendo robustezza, resistenza alla corrosione e all'ossidazione.

Potenza e qualità, Mini DisplayPort e le porte USB Type-C e Thunderbolt 3 a disposizione, nonché una batteria con un'autonomia fino a 14 ore. Specifiche muscolari da capogiro, soprattutto quando a tutto ciò si aggiunge un risparmio improvviso di 250 euro che potranno intascarsi solo i più veloci e fortunati.

Non ci risulta che il modello in offerta sia mai stato disponibile ad un prezzo simile. Carpe diem.