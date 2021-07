ConceptD, nuova incredibile occasione (-827€)

L'occasione precedente ve l'abbiamo segnalata la scorsa settimana e due di voi son riusciti ad approfittarne nei pochi minuti di offerta disponibile: la linea laptop di altissima fascia ConceptD 7 Pro aveva vissuto alcune ore di sconto incredibile su un terminale con specifiche pazzesche. Poco dopo la nostra segnalazione l'offerta era scomparsa, ma ancora non sappiamo se fossero terminate le disponibilità o se il folle prezzo indicato su Amazon fosse un errore pagato a caro prezzo dallo store. Oggi, però, la linea ConceptD 7 Pro vive una nuova puntata e qualcuno potrà approfittarne prima che l'offerta scompaia nuovamente.

La domanda è semplice: ti interessa un laptop con performance altissime? Vorresti averlo con oltre 800 euro di sconto? E allora questo può essere il tuo giorno fortunato.

ConceptD 7 Pro, -827 euro in questo momento

Leggi queste specifiche, ti brilleranno gli occhi:

monitor da 15,6 pollici UHD 4K Pantone Certified con definizione 3840×2160

processore Intel Core i7

RAM 32GB

memoria SSD NVMe da 1TB

scheda grafica Quatro RTX 5000

Sistema operativo Windows 10 Pro

Per i creator alle prime armi o i professionisti esperti, ConceptD 7 Pro è la soluzione ideale per i task più impegnativi.

Tutto questo in uno chassis metallico di colore bianco con specifica tecnologia di aerazione per l'ottimizzazione delle performance e la riduzione del rumore delle ventole in dotazione.

2871,85 euro oggi grazie ad uno sconto che raggiunge il 22% (-827,05 euro) rispetto ai 3699 euro di partenza. Non certo un notebook per tutti, ma con uno sconto che inevitabilmente fa gola. Non durerà troppo, probabilmente, e le unità disponibili si contano su due mani. Un fuoriclasse, in mano a fuoriclasse, per alte performance nella produttività e nella progettazione. Il tutto made in Acer.