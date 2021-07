ConceptD: 1349€ di sconto per un notebook PAZZESCO

Attenzione a quanto sta accadendo su Amazon, perché potresti avere a disposizione la migliore offerta in assoluto che il marketplace mette a disposizione in queste ore. Immagina un laptop da performance superlative, di colore bianco etereo, con specifiche di fascia altissima. Immagina che il suo prezzo possa crollare in pochi giorni di oltre 1300 euro, passando dai 2999 euro di giugno agli attuali 1649,45 euro. Immaginalo, poi guardalo: questa incredibile offerta è realtà ed ha i connotati del ConceptD CN715-72G prodotto e distribuito da Acer.

Acer ConceptD, notebook pazzesco a prezzo folle

Scocca bianca, ventole laterali, ma il meglio è nascosto dentro lo chassis.

Le specifiche parlano da sole. Attenzione alle vertigini, perché qui si vola decisamente alto:

display da 15,6 pollici opaco con definizione 3840×2160 UHD 4K Pantone Certified

CPU Hexa Core Intel Core I7-10750H da 2,6 GHz

RAM 32GB DDR4

SSD NVMe PCIe da 1TB

Grafica NVIDIA GeForce RTX 2080 Super GDDR6 da 8GB

HDMI, Mini DP 1.4, 3 porte USB 3.2 Gen2 e una porta USB Type-C Thunderbolt 3

Wifi 6

Sistema operativo Windows 10 Pro

Superfluo, ma da sottolineare: ovviamente aggiornabile a Windows 11 non appena sarà disponibile.

Ideale per grafica, progettazione, elaborazioni 3D e carichi di lavoro massivi: le specifiche sono tali da poter supportare lavori di alto spessore e lo chassis metallico con 3 ventole ad hoc è pensato per il miglior raffrescamento possibile e per garantire sempre massime performance. Un notebook di altissima fascia, insomma, ma eccezionalmente disponibile ad un prezzo pazzesco: -45%, ben 1349 euro di risparmio.

Impossibile sapere fino a quando durerà l'offerta, talmente irreale da poter sembrare un errore, ma data l'incredibile entità dello sconto si consiglia di approfittarne nel minor tempo possibile: un prezzo pazzesco per un notebook pazzesco, quando ti ricapita un'occasione simile? Passaparola, ovviamente.

Aggiornamento

A distanza di pochi minuti dalla pubblicazione della nostra offerta, il prodotto risulta “non disponibile”:

Non è chiaro se fossero poche le unità disponibili (e siano dunque andate immediatamente esaurite) o se, come sottilmente ipotizzavamo, uno sconto tanto eclatante potesse essere conseguenza di un errore. L'offerta va in ogni caso tenuta d'occhio perché se il notebook dovesse tornare disponibile si riaprirebbe una incredibile opportunità – frutto di errore o meno che fosse.