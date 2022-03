Concorso Aruba: vinci una ducati con un nuovo abbonamento Fibra

Aruba è un marchio che non necessita di particolari presentazioni, visto che da anni rappresenta uno dei punti di riferimento italiani per quanto concerne hosting, fibra e altri servizi.

Proprio in ottica fibra, vi è un’ottima opportunità per chi sta pensando di cambiare servizio e di affidarsi a questa azienda: stiamo parlando del nuovo concorso Vinci una moto con Fibra Aruba che permette al fortunato vincitore di aggiudicarsi una splendida Ducati Panigale V2.

La moto, oltre alla livrea Aruba Racing, ha un motore Superquadro Bicilindrico a L, distribuzione Desmodromica 4 valvole per cilindro, raffreddamento a liquido. Stiamo parlando di una moto da 955 cc di cilindrata, potenza 155 CV e 10.750 giri al minuto.

Non si tratta però dell’unico premio in palio: il secondo classificato infatti, si aggiudicherà un Laptop Lenovo Legion 7, computer portatile ideato per il gaming capace di garantire performance straordinarie. Per il terzo classificato invece, c’è un Motorola Edge 20 PRO, smartphone 5G di alto livello.

Il concorso, che terminerà il prossimo 25 luglio, necessita esclusivamente del codice linea che viene assegnato nel momento in cui si attiva un abbonamento Fibra.

Fibra Aruba: soluzioni adatte a qualunque tipo di esigenza

Uno dei punti di forza degli abbonamenti Fibra proposti da Aruba e la loro adattabilità.

Chi ha già un proprio router e non necessita di chiamate telefoniche, può affidarsi alla formula Fibra Aruba, per appena 17,69 euro al mese. Questa include indirizzo IPv6 statico, download fino a 1 Gbps e upload fino a 300 Mbps.

Il tutto con assistenza chat 24 ore su 24 più la possibilità di avere sconti fino all’80% sugli altri prodotti Aruba come PEC, hosting e tanto altro (offerta valida fino al 11.04.2022).

L’utente che ha invece necessità di aggiungere a quanto presente nel pacchetto base anche il noleggio del router e chiamate illimitate, può affidarsi alla soluzione Fibra Aruba All-in, attualmente in promozione a soli 19,89 euro (offerta valida fino al 26.04.2022).

Entrambi gli abbonamenti, e i relativi codici linea, permettono di poter partecipare al concorso per vincere la Ducati Panigale V2.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.