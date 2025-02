Confusione sul digitale terrestre: più canali su un unico LCN

Che il digitale terrestre sia sempre in divenire ormai non è più una novità, ma una costante. In queste ultime ore però sembra che la piattaforma sia un po’ in confusione. Voluta o non, sullo stesso LCN vengono trasmessi più canali a intermittenza. Una situazione particolare, ma anche questa non è una novità.

Nello specifico, da alcuni giorni nel Mux D-FREE (MUX 3D-Free), il canale Lineagem, disponibile al Logical Number Channel (LCN) 132, lascia il suo spazio alla trasmissione delle programmazioni di Juwelo, canale tematico a carattere commerciale. Durante la trasmissione di questo canale il logo Lineagem viene rimosso lasciando spazio solo a quello di Juwelo.

La qualità della trasmissione non pare però essere la medesima. Per questo alcuni esperti e addetti ai lavori hanno dei dubbi circa l’effettiva normalità della situazione. Infatti, la trasmissione risulta essere errata nel formato 4:3. Una situazione che arriva proprio mentre la lista canali del digitale terrestre è stata aggiornata.

Digitale Terrestre: cosa deve fare l’utente

In questi casi l’utente non può fare nulla se non attendere una definizione delle trasmissioni. Al momento non sono chiare le motivazioni che hanno portato a questa modifica sul digitale terrestre. Nondimeno, se lo spettatore riscontra problemi di segnale, in questo e in altri canali, la soluzione può essere avviare una ricerca automatica dei canali:

accedi al menù del telecomando; seleziona la voce “Ricerca Canali”; avvia la “Ricerca Automatica” dei canali; attendi il tempo necessario alla ricerca; conferma la lista proposta; accetta l’ordine secondo la Numerazione LCN Nazionale.

Nel frattempo il Mux D-Free (MUX 3-D FREE) si è aggiornato. Ecco l’elenco aggiornato dei canali a questo momento: