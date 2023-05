La visione di Conio per il progetto Euro Token

Ormai da tempo si culla l’idea di una valuta continentale digitale, ma il suo debutto non è all’orizzonte e le iniziative fin qui messe in campo sembrano aver subito un rallentamento, conseguente alle turbolenze che, nell’ultimo periodo, hanno agitato l’ambito degli asset virtuali. Torniamo a scriverne oggi, per segnalare la presentazione del Progetto Euro Token da parte di Conio, il cui obiettivo dichiarato è definire uno standard universale che potrà essere gestito direttamente dalle banche aderenti.

Il Progetto Euro Token di Conio: blockchain e stablecoin

Dal punto di vista tecnologico, poggia su un sistema blockchain aperto, su cui potranno far leva sia gli istituti sia i loro clienti, rilasciando i token stablecoin legati alla valuta ufficiale depositata. Un approccio, questo, che nelle intenzioni arriverà a tradursi in vantaggi economici e sociali, come riportato nel comunicato stampa ricevuto in redazione. Eccoli.

Standard aperto, universale e sicuro, condivisibile da tutte le banche e le istituzioni aderenti;

sistema ad alta efficienza, totalmente trasparente, totalmente compliant alle normative BCE e dei singoli sistemi di vigilanza antiriciclaggio nazionali;

drastica riduzione dei costi, delle frizioni e delle tempistiche, dei processi di transazione, incasso e pagamento di asset e valute digitali;

piattaforma totalmente aperta allo sviluppo di soluzioni finanziarie industriali, bancarie, assicurative e di servizi, programmabili su smart contract;

soluzione nativa per lo sviluppo di applicazioni e sistemi Internet of Things interoperabili ad alta efficienza.

Alla base del progetto, il know-how dell’azienda e l’impiego e della tecnologia proprietaria messa a punto dalla società, per la creazione, l’emissione e il rimborso degli Euro Token. Tornerà utile anche per la gestione dei servizi funzionali a favorirne la circolazione e, dove necessario, ad assicurarne la custodia.

L’iniziativa è stata selezionata alla Call for Proposals del Fintech Milano Hub, il Centro per l’innovazione della Banca d’Italia. Chiudiamo con le parole di Christian Miccoli, Co-Founder e CEO di Conio.