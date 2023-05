Orlando Merone è il nuovo Direttore Generale di Conio

Classe 1981, con già alle spalle una lunga esperienza nel mondo fintech maturata durante la permanenza in Circle, Revolut e Bitpanda, oggi Orlando Merone diventa il nuovo Direttore Generale di Conio. Il manager approda dunque alla guida della società partecipata da Poste Italiane e Banca Generali, con l’obiettivo di mettere le proprie competenze e la propria visione al servizio del wallet italiano per la custodia di Bitcoin e altri asset digitali.

Il wallet italiano Conio ha scelto Orlando Merone

In particolare, sarà a capo della Unit Wallet & Custody, affiancando il co-fondatore e CEO, Christian Miccoli, tra i pionieri dell’online banking nel nostro paese e già ai vertici di ING Direct e Che Banca!. Fornirà il proprio supporto alla fase di consolidamento e crescita, riunendo le competenze dei diversi team e individuando nuove opportunità di sviluppo.

Merone ha conseguito un Executive MBA presso l’Università di Pavia. Ha poi lavorato in Circle, dove ha assistito alla nascita della stablecoin USDC. Successivamente, in Revolut, ha contribuito all’espansione del business nel nostro territorio e, infine, è approdato a Bitpanda, in qualità di Country Manager. Sono queste le sue parole, riportate nel comunicato stampa giunto in redazione.

Il mondo degli asset digitali e del Web3 ha attraversato una fase complessa nell’ultimo anno, che potremmo definire di “selezione”. L’interesse di privati e istituzioni non è però diminuito, si è anzi rafforzato privilegiando i player seri, anche sulla spinta della regolamentazione, si veda la futura entrata in vigore in Europa di MiCAr. In questo scenario, Conio è perfettamente posizionata per rispondere alle esigenze di accesso al mondo degli asset digitali e della custodia, che acquisirà sempre maggior importanza nell’industria bancaria e dei servizi finanziari nei prossimi anni.

Il riferimento è dunque alla visione che attribuirà sempre più importanza agli asset digitali e a come il periodo alle spalle, di certo non semplice per il settore, abbia a suo modo contribuito a consolidare l’interesse nei confronti delle opportunità offerte. Come sempre, a fare la differenza saranno competenze, progetti e collaborazioni. Prosegue il nuovo Direttore Generale di Conio.