Bitpanda, affari italiani: l'esordio in Italia della piattaforma di investimento

Bitpanda, l’unicorno da 1,2 miliardi di dollari, annuncia il proprio sbarco in Italia e, contemporaneamente, nomina Orlando Merone come Country Manager dell’azienda nel nostro Paese.

Bitpanda lavora da sette anni per rendere gli investimenti accessibili a tutti. Nata come una piattaforma di trading di criptovalute, l’azienda si è sviluppata aggiungendo risorse digitali tokenizzate come i metalli preziosi, e ora la sua offerta si è ampliata anche ad azioni frazionate ed ETF, permettendo a chiunque di iniziare a investire a partire da 1 €, 24/7.

Bitpanda, affari italiani

Il gruppo consente insomma da oggi agli italiani di investire in azioni o frazioni di esse, potendo dunque impegnare anche cifre del tutto minimali attraverso una piattaforma che andrà a gestire il tutto con una semplice interazione online per chiunque. Gli italiani già adoperavano Bitpanda e negli ultimi mesi è stata sempre più intensa la richiesta di servizi dall’Italia. Bitpanda vede in questo approccio un importante segnale in arrivo dal nostro Paese, da sempre rappresentato come un popolo di risparmiatori restii al rischio e all’investimento.

Le aspettative di sviluppo di Bitpanda in Italia sono alte, sia da parte nostra, sia da parte del mercato, dato che nell’ultimo anno abbiamo assistito a una grande crescita della domanda. Potremmo non essere i primi e nemmeno gli unici attori sul mercato, ma con un approccio locale e un vero esperto sul campo, faremo in modo di diventare un nome familiare nei prossimi mesi Eric Demuth, co-fondatore e CEO di Bitpanda

Bitpanda sta cercando dunque di fare breccia nelle abitudini di investimento degli italiani mettendo a disposizione tanto un accesso ordinato alle criptovalute, quanto una facile piattaforma di trading per azioni, materie prime e ETF. L’utenza più smart, così come quella meno favorevole ad un approccio mediato agli investimenti, avendo maggior sicurezza nel poter gestire direttamente i propri affari) potrà trovare in questo strumento il canale ideale per la diversificazione del proprio portfolio.

Nella mia esperienza, rispetto agli altri paesi europei gli italiani hanno mediamente più opportunità di assumere il controllo della propria vita finanziaria, e Bitpanda creerà un immenso valore per loro. Se il nostro obiettivo come azienda è quello di diventare il neobroker leader in Europa, espandendoci verso nuovi mercati e aggiungendo nuovi prodotti come Bitpanda Stocks, il mio obiettivo come Country Manager di Bitpanda sarà quello di rendere gli investimenti accessibili a tutti in Italia attraverso la nostra piattaforma, semplificando l’esperienza e rimuovendo la paura e l’incertezza ad essa associate Orlando Merone, Country Manager Bitpanda Italia

Da oggi tutto ciò parla italiano, in Italia, agli italiani. O almeno a quelli che, in attesa di capire come sarà la ripartenza, intendono investire in “libertà finanziaria” anche solo pochi euro nelle azioni o nelle criptovalute che ritengono più promettenti.