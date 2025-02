Connessione Internet veloce e sicura anche all'estero con questa eSIM

Se si sta per affrontare un viaggio all’estero, uno degli aspetti da valutare con attenzione riguarda la connessione Internet. Restare infatti connessi in un Paese al di fuori dell’Unione europea può essere da una parte complicato e dall’altra anche costoso, per via delle tariffe del roaming internazionale.

La soluzione a questo problema arriva dai servizi eSIM come Saily, grazie ai quali è possibile attivare un piano dati per viaggiare all’estero affidabile e conveniente. Tra i principali vantaggi di Saily vi sono le tariffe a prezzi concorrenziali, la partnership con i migliori operatori locali e una connessione sicura grazie al know how del team di Nord Security, lo stesso che è dietro ad applicazioni note come NordVPN e NordPass.

I vantaggi più importanti di Saily

Scegliendo l’eSIM Saily non si ha più la necessità di dover acquistare una SIM fisica in negozio o sostituire quella precedente con una nuova. Tutto quello che occorre è infatti il download dell’eSIM direttamente dal proprio smartphone, una procedura che richiede meno di cinque minuti (anche per chi non è avvezzo alla tecnologia).

L’utilizzo del piano dati eSIM di Saily consente anche di risparmiare in modo considerevole sui costi elevati del roaming. Rispetto ai servizi concorrenti, Saily offre piani dati a prezzi ultra-vantaggiosi. Un esempio? Per una settimana in Giappone un piano dati da 5GB presenta un costo di appena 10,99 dollari.

A tutto questo si aggiunge anche la possibilità di mantenere il proprio numero principale. Al momento dell’attivazione dell’eSIM, infatti, è sufficiente associare quest’ultima all’utilizzo dei dati mobili, mentre per la linea principale si continuerà ad usare il numero principale, ricevendo così chiamate ed SMS. Si tratta di una funzionalità molto utile per ricevere gli SMS bancari ad esempio o i messaggi che vengono inviati durante la procedura di recupero password (che all’estero ha una valenza doppia rispetto che qui da noi in Italia).