Connessione lenta con una VPN? La soluzione è scegliere il servizio giusto

Utilizzare una VPN è essenziale in molti contesti, garantendo una maggiore privacy grazie alla crittografia e la possibilità di aggirare blocchi geografici e censure online. In alcuni casi, però, il ricorso a un servizio di questo tipo può tradursi in una connessione più lenta, a causa, ad esempio, di un’infrastruttura non adeguata a supportare le richieste degli utenti.

Per eliminare questo problema è necessario utilizzare la VPN giusta, in grado di garantire una connessione senza limiti di banda, grazie anche all’utilizzo del protocollo VPN adeguato e a un’infrastruttura solida e sicura.

Il servizio giusto da utilizzare, in questo caso, non può che essere NordVPN. Con la promozione in corso, infatti, la migliore VPN sul mercato è ora disponibile al prezzo scontato di 3,39 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso, invece che 12,99 euro richiesti per il piano mensile. La promo è disponibile tramite il sito ufficiale di NordVPN.

Perché scegliere NordVPN per una connessione veloce

NordVPN è il servizio giusto per chi ha bisogno di una VPN in grado di garantire una connessione sicura e veloce, grazie alla possibilità di utilizzare un protocollo efficiente e di qualità (come OpenVPN e IPSec/IKEv2 o anche una versione personalizzata di Wireguard).

Il servizio mette a disposizione la crittografia del traffico dati, una politica no log e una connessione sempre senza limiti di banda e di traffico dati. In più, la VPN è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea, senza riduzioni di velocità. NordVPN mette a disposizione degli utenti un network di migliaia di server, distribuito in oltre 100 Paesi.

