Connessione protetta con una VPN: perché è necessario e quale scegliere

Una VPN rappresenta un’arma in più, sempre più importante ed efficace, per accedere a Internet in sicurezza e proteggendo la propria privacy. Il “segreto” è legato alla possibilità di crittografare il traffico dati, nascondendo le informazioni e il proprio indirizzo IP. In più, molte VPN includono un sistema per bloccare il software malevolo durante l’uso della rete VPN.

La combinazione di questi elementi garantisce un accesso sicuro a Internet: basta attivare la rete VPN per poter sfruttare un livello di protezione extra, evitare il tracciamento e nascondere le proprie informazioni (soprattutto quando si utilizza una rete WiFi pubblica che potrebbe includere un sistema di tracciamento dell’attività dell’utente).

A rientrare in queste caratteristiche è NordVPN, servizio di riferimento del settore delle VPN, che garantisce una connessione tramite rete VPN senza limiti. Il costo è di 3,39 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. Optando sul piano Plus, che costa 1 euro in più al mese, è possibile sfruttare il sistema anti-malware e il password manager. Per accedere alle offerte basta visitare il sito ufficiale di NordVPN.

Perché NordVPN rende la connessione sicura

Scegliere NordVPN è la soluzione giusta per avere una connessione protetta, sicura e senza tracciamento. Dopo aver attivato la VPN, infatti, sarà possibile sfruttare la protezione della crittografia del traffico dati oltre a una connessione senza limiti di banda. In più, il servizio permette l’utilizzo su 10 dispositivi, garantendo un accesso sicuro su smartphone, tablet e computer. NordVPN include, scegliendo la versione Plus, anche il sistema Threat Protection Pro, che garantisce una protezione anti-malware durante la navigazione

La combinazione di questi elementi permette a chi sceglie NordVPN di poter contare su di una VPN in grado di offrire una connessione davvero sicura. Per attivare il servizio basta seguire il link qui di sotto. Con il piano biennale, il costo si riduce fino a 3,39 euro al mese con garanzia di rimborso di 30 giorni per “provare” il servizio.