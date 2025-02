Connessione Sicura a casa come in viaggio con PrivadoVPN a 1,11€

PrivadoVPN è la soluzione ideale per te che cerchi una connessione sicura a casa come in viaggio. Grazie a questa VPN sarai protetto online ovunque tu sia. Ottienila subito a soli 1,11€ al mese. Oltre al 90% di sconto, questa promozione ti regala anche 3 mesi gratis attivando il piano di abbonamento da 24 mesi. Un’occasione davvero unica e imperdibile.

Solo oggi ottieni un risparmio così importante, senza rinunciare proprio a nulla. Le sue funzionalità avanzate sono all’avanguardia e assicurano il massimo della protezione online. Ogni tua informazione diventa completamente anonima grazie al tunnel criptato che crittografa i tuoi dati quando navighi e svolgi le tue attività connesso.

Tra l’altro, PrivadoVPN non registra mai le tue attività e impedisce a chiunque di poterlo fare. “La tua privacy è la nostra principale preoccupazione, motivo per cui siamo un fornitore di VPN no-log e non possiamo vendere i tuoi dati a terzi. Hai diritto alla privacy. PrivadoVPN non solo lo rispetta, lotteremo per aiutarti a difenderlo”, ha dichiarato l’azienda.

PrivadoVPN: protezione totale, connessione veloce e app multi-device

Con PrivadoVPN non è un problema il dispositivo che usi. Grazie alla sua app multi-device ottieni protezione totale e connessione veloce su tutti i tuoi dispositivi. Ottienila subito a soli 1,11€ al mese. In regalo ottieni anche 3 mesi gratis extra. Scarica subito l’app per connetterti automaticamente al server VPN.

Potrai lasciare che sia PrivadoVPN a scegliere il server più veloce in base alla tua posizione oppure scegliere tra i server in 49 paesi di tutto il mondo. Questo ti permette di cambiare posizione virtuale tutte le volte che vuoi. Così i tuoi dispositivi aggireranno censure e blocchi regionali, ottenendo accesso online illimitato a tutti i contenuti che vuoi.

PrivadoVPN integra anche un blocco degli annunci pubblicitari e dei malware, per proteggere te e la tua famiglia dai predatori online. A tutto questo aggiungi anche server dalla larghezza di banda illimitata che assicurano una connessione stabile per uno streaming senza buffering.