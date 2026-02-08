 Connessione sicura e senza censura: Surfshark VPN ora costa 1,99 €/mese
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Connessione sicura e senza censura: Surfshark VPN ora costa 1,99 €/mese

Surfshark VPN è ora il servizio giusto per poter contare su una connessione sicura, protetta e senza tracciamento: il costo è di 1,99 euro al mese.
Connessione sicura e senza censura: Surfshark VPN ora costa 1,99 €/mese
Sicurezza VPN
Surfshark VPN è ora il servizio giusto per poter contare su una connessione sicura, protetta e senza tracciamento: il costo è di 1,99 euro al mese.

Con Surshark VPN è possibile accedere a una VPN completa, senza limiti e con un prezzo davvero conveniente. Sfruttando la promozione in corso in questo momento, infatti, il servizio è ora attivabile con un prezzo ridotto fino a 1,99 euro al mese, puntando sul piano di 2 anni che, per tutti i nuovi utenti, prevede 3 mesi extra. In questo modo è possibile accedere alla VPN per un totale di 27 mesi. L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto andando a raggiungere il sito ufficiale di Surfshark da cui completare la richiesta di attivazione online.

Attiva qui Surfshark

offerta surfshark

Surfshark VPN: ecco l’offerta

Scegliere Surfshark VPN permette a tutti gli utenti di poter contare su un servizio completo e senza punti deboli. La VPN in questione, infatti, garantisce la possibilità di sfruttare la protezione dei propri dati con la crittografia durante l’uso della rete.

In questo modo, la connessione diventa più sicura anche quando si utilizza un punto d’accesso non privato, come una rete Wi-Fi pubblica. Da segnalare anche che l’uso della VPN avviene sempre con una politica zero log e, quindi, senza il tracciamento dell’attività dell’utente durante la navigazione, per una maggiore privacy.

C’è poi la possibilità di navigare senza blocchi su base geografica, grazie alla possibilità di scegliere, direttamente dall’app di Surfshark, un nuovo server VPN situato in un altro Paese. Per gli utenti, inoltre, la connessione può avvenire da più dispositivi in contemporanea.

La promo prevede un costo ridotto fino a 1,99 euro al mese, andando ad attivare il piano biennale con 3 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.

Attiva qui Surfshark

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

La migliore VPN da attivare oggi? 3 motivi per scegliere NordVPN in offerta

La migliore VPN da attivare oggi? 3 motivi per scegliere NordVPN in offerta
Attenzione a CrashFix: nuova variante di ClickFix

Attenzione a CrashFix: nuova variante di ClickFix
OpenClaw collabora con VirusTotal per la sicurezza

OpenClaw collabora con VirusTotal per la sicurezza
Naviga 100% anonimo grazie a queste VPN in promo folle su Amazon

Naviga 100% anonimo grazie a queste VPN in promo folle su Amazon
La migliore VPN da attivare oggi? 3 motivi per scegliere NordVPN in offerta

La migliore VPN da attivare oggi? 3 motivi per scegliere NordVPN in offerta
Attenzione a CrashFix: nuova variante di ClickFix

Attenzione a CrashFix: nuova variante di ClickFix
OpenClaw collabora con VirusTotal per la sicurezza

OpenClaw collabora con VirusTotal per la sicurezza
Naviga 100% anonimo grazie a queste VPN in promo folle su Amazon

Naviga 100% anonimo grazie a queste VPN in promo folle su Amazon
Davide Raia
Pubblicato il
8 feb 2026
Link copiato negli appunti