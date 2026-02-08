Connessione sicura e senza censura: Surfshark VPN ora costa 1,99 €/mese

Con Surshark VPN è possibile accedere a una VPN completa, senza limiti e con un prezzo davvero conveniente. Sfruttando la promozione in corso in questo momento, infatti, il servizio è ora attivabile con un prezzo ridotto fino a 1,99 euro al mese, puntando sul piano di 2 anni che, per tutti i nuovi utenti, prevede 3 mesi extra. In questo modo è possibile accedere alla VPN per un totale di 27 mesi. L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto andando a raggiungere il sito ufficiale di Surfshark da cui completare la richiesta di attivazione online.

Surfshark VPN: ecco l’offerta

Scegliere Surfshark VPN permette a tutti gli utenti di poter contare su un servizio completo e senza punti deboli. La VPN in questione, infatti, garantisce la possibilità di sfruttare la protezione dei propri dati con la crittografia durante l’uso della rete.

In questo modo, la connessione diventa più sicura anche quando si utilizza un punto d’accesso non privato, come una rete Wi-Fi pubblica. Da segnalare anche che l’uso della VPN avviene sempre con una politica zero log e, quindi, senza il tracciamento dell’attività dell’utente durante la navigazione, per una maggiore privacy.

C’è poi la possibilità di navigare senza blocchi su base geografica, grazie alla possibilità di scegliere, direttamente dall’app di Surfshark, un nuovo server VPN situato in un altro Paese. Per gli utenti, inoltre, la connessione può avvenire da più dispositivi in contemporanea.

La promo prevede un costo ridotto fino a 1,99 euro al mese, andando ad attivare il piano biennale con 3 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.