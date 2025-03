Connessione stabile con questo adattatore USB-Ethernet in offerta a soli 5,99 euro (Amazon)

Se hai un PC o un laptop senza porta ethernet, questo adattatore di rete da USB 2.0 a Ethernet è un vero affare: oggi puoi acquistarlo su Amazon a soli 5,99 euro e riceverlo subito a casa con la spedizione Prime. Con una velocità di trasmissione fino a 100 Mbps, garantisce una connessione più stabile e veloce rispetto alla maggior parte delle reti wireless.

Adattatore di rete USB-Ethernet: per una connessione veloce ovunque

Per funzionare, basta collegare l’adattatore al tuo PC o Mac e connettere un cavo Ethernet alla porta RJ-45 per accedere subito a una rete cablata, senza bisogno di installare software o driver aggiuntivi.

L’accessorio supporta operazioni full-duplex e half-duplex, oltre alla modalità di sospensione e riattivazione remota tramite link-up e magic packet, per una gestione efficiente della connessione. Compatibile con gli standard IEEE 802.3 e 802.3u, si adatta facilmente a router, modem e switch di rete.

Compatto e leggero, è perfetto per essere portato sempre con te, anche in borsa, in modo che tu possa avere una soluzione semplice per collegarti a internet con un cavo ovunque ti trovi. Acquista adesso l’adattatore a soli 5,99 euro.