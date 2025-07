Connettiti ovunque del mondo con l'eSIM di Saily: tariffe mega vantaggiose

La valigia è aperta sul letto, i passaporti sono in borsa, tutto è pronto per la tua partenza. Manca solo un piccolo dettaglio: una eSIM che ti doni traffico internazionale, facile da utilizzare e soprattutto economica. Saily è la risposta a questa esigenza, e ti permette di rimanere connesso in oltre 190 paesi in tutto il mondo.

Facilissima da usare perché completamente virtuale, così potrai rimanere con la sua SIM fisica e attivare il servizio online senza tariffe proibitive.

Un piano dati sempre funzionale anche dall’altra parte del mondo

Saily, dai cretori di NordVPN, è il servizio di eSIM internazionali che tutti vogliono. Con lo Speciale Estate, inoltre, puoi ottenere fino al 5% di crediti Saily. Ti basta andare sul sito e cercare la destinazione di tuoi interesse: USA, Africa, Europa, Cina... ovunque sia la meta del tuo viaggio, Saily ti accompagna.

Con Saily hai un’unica eSIM per tutte le destinazioni possibili, un’assistenza clienti in chat 24/7 per qualsiasi evenienza, garanzia di rimborso qualora ci fosse qualcosa che non va e anche tante funzionalità di sicurezza. Africa, America Latina, Asia e Oceania, Caraibi, Europa, Medio Oriente e Nord Africa, Nord America… le tariffe partono da prezzi bassissimi. Un esempio: quest’estate stai per andare in Turchia? Puoi avere 1GB per 7 giorni a soli 3,99$, e fino a 5GB per 30 giorni a soli 9,99$. Gli utenti preferiscono l’opzione 10GB per 30 giorni al prezzo promozionale di 15,99$, ma tu potrai scegliere tutte le opzioni che preferisci, persino quella dei GB illimitati per 15 giorni a 48$. Dati illimitati fino a 1Mbps e 5GB giornalieri senza limiti di velocità. Tutti i piani hanno un periodo di attivazione di 30 giorni. Se ottieni un piano oggi e non lo attivi fino al giorno 13 agosto, questo verrà attivato automaticamente. Attiva oggi la tua eSIM Saily.