Connettività massima per Mac e PC con questo HUB USB-C

HUB USB Type-C e in particolare del Fakeme 9 in 1, un dispositivo che pur mantenendo un design compatto offre una notevole espansione della connettività

HUB USB Type-C Fakeme 9 in 1: caratteristiche tecniche

Il design, come da tradizione, prevede una scocca monoblocco realizzata completamente in lega di alluminio che fornisce robustezza agevolando la dissipazione del calore. Questo perché presenta un ingresso USB Type-C con supporto al Power Delivery fino a 100W. In questo modo potrai ricaricare il laptop ed eventuali dispositivi mobili connessi, impegnando una sola porta USB sul computer. Ad affiancarla, non manca un ingresso HDMI che consente di collegare un secondo monitor, in mirroring o estensione, con una risoluzione massima di 4K. Un’aggiunta fondamentale per estendere l’area di lavoro disponibile e ottimizzare la gestione dei grandi flussi di lavoro e del multitasking. Sotto il profilo dell’efficienza, quindi, offre senza dubbio un supporto fondamentale, soprattutto a chi utilizza un MacBook per la propria attività professionale.

Chiaramente le potenzialità dell’HUB non si limitano solo a questo. Una delle feature più interessanti è la presenza di una porta RJ45 Gigabit LAN. Si tratta di una delle assenze più sentite sui nuovi ultrabook, che permette di utilizzare la rete fissa attraverso un collegamento via cavo, unica via per ottenere la massima velocità e stabilità della rete. Presente un comodo lettore di schede, capace di leggere e/o scrivere contemporaneamente 2 memory card. Uno strumento indispensabile per fotografi e videografi che quotidianamente si approcciano a questo tipo di supporti. Le porte USB Type-A ammontano a tre, di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Completa la dotazione un pratico jack da 3,5mm per la connessione di cuffie o altoparlanti esterni.

l'HUB USB-C Fakeme 9 in 1

