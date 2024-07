Conserva foto e video al sicuro nel cloud di Internxt (80% di sconto)

In estate, complice il bel tempo e le vacanze, si scattano molte più foto e si girano molti più video rispetto agli altri mesi dell’anno. Il rischio è che la memoria del proprio telefono o del computer non basti per contenere tutte le nuove aggiunte, costringendo così a cancellare i contenuti più vecchi.

Anziché rimuovere file su file, con il pericolo di cancellare per sempre immagini e filmati importanti, la soluzione più efficace è aumentare lo spazio di archiviazione disponibile attraverso un servizio di cloud storage sicuro e affidabile. A questo proposito ti segnaliamo l’offerta in corso sui piani a vita di Internxt, azienda di cloud storage con base a Valencia, in Spagna, con sconti fino all’80%.

Caratteristiche e prezzi dei piani a vita di Internxt

Internxt si differenzia dagli altri servizi cloud per basarsi su una suite open-source di servizi cloud crittografati e sicuri. La soluzione cloud dell’azienda iberica offre un luogo sicuro dove conservare i propri file, anche qualora il proprio dispositivo venga hackerato o rubato.

Al di là poi dell’utilizzo di un sistema di crittografia di livello militare, è da segnalare l’architettura a conoscenza zero, grazie alla quale si ha la certezza che nessuno possa risalire ai propri dati, nemmeno chi lavora dentro Internxt.

Grazie all’offerta in corso in queste ore, i piani a vita godono di uno sconto massimo dell’80%. Ecco i prezzi:

2 TB : 180 euro invece di 900 euro (un unico pagamento)

: 180 euro invece di 900 euro (un unico pagamento) 5 TB : 380 euro invece di 1.900 euro (un unico pagamento)

: 380 euro invece di 1.900 euro (un unico pagamento) 10 TB: 580 euro invece di 2.900 euro (un unico pagamento)

Ciascun piano condivide le stesse caratteristiche, a cambiare è soltanto la quantità di GB di spazio messa a disposizione. Maggiori informazioni sulla pagina dedicata all’offerta di Internxt.