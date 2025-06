I consigli per prenotare le tue vacanze online in sicurezza

Prenotare le vacanze online può essere un ottimo modo per risparmiare, ma attenzione alla sicurezza. Cybercriminali e truffatori hanno disseminato il web di trappole in grado di mettere in difficoltà anche l’utente più esperto. Per questo è necessario mettere in pratica alcuni consigli per non finire nelle mani di questi attori malevoli.

Il fatto è che le brutte sorprese sono dietro l’angolo. Pensando di fare un affare o credendo che il pagamento non sia andato a buon fine, come una mail ben congegnata ti sta comunicando, fornisci dati personali e dettagli bancari a dei criminali che riescono a rubare la tua identità digitale e il tuo denaro.

Con questo non vogliamo demonizzare il web. Prenotare le proprie vacanze online può essere veramente vantaggioso, ma il risparmio non deve essere ricercato a scapito della sicurezza. Proprio per questo è bene mettere in pratica alcuni consigli utili per evitare le trappole di cybercriminali e truffatori.

Come prenotare le tue vacanze online in sicurezza

Per prenotare le tue vacanze online in sicurezza devi fare attenzione ad alcuni particolari. Prima di tutto è importantissimo scegliere siti affidabili per prenotare. Evita promozioni che rimandano a pagine web sconosciute e, soprattutto, diffida sempre delle offerte troppo belle per essere vere. Fai anche attenzione allo spoofing che potrebbe rovinare le tue vacanze.

Dopodiché, quando hai individuato l’offerta che ti piace, non prenotare le tue vacanze prima di aver letto bene le condizioni. Come spiegano gli esperti di Altroconsumo “prima di cliccare ‘Prenota’, scorri fino in fondo e leggi le condizioni: magari la cancellazione gratuita vale solo fino a 7 giorni prima, oppure non include tasse di soggiorno e pulizia finale. Stampati o salva una copia della pagina con le condizioni“.

Inoltre, prima di prenotare un hotel o una soluzione b&b fai attenzione alle foto e alla posizione. Se la struttura si trova in centro e il prezzo è particolarmente vantaggioso e molto più economico di altre strutture nel centro potrebbe essere vicino a una discoteca oppure in una via pericolosa e degradata. Sfrutta Street View di Google Maps per farti una passeggiata virtuale e leggi bene le eventuali recensioni.

Infine, quando prenoti le tue vacanze online fai tutto dalla piattaforma in sicurezza e non comunicare i tuoi dati personali se ricevi email che sembrano essere inviati dalla struttura. Potrebbe nascondersi una truffa phishing molto pericolosa.