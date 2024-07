Consob mette in guardia dalle truffe nei videogiochi di trading

Consob sta mettendo in guardia i risparmiatori dalle truffe nei videogiochi di trading online. Una situazione che sta allarmando l’autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari. Sempre più utenti cadono vittima di questi pericolosi raggiri che, in modo subdolo, promettono ricavi elevati spingendo alla fiducia l’utente che così lascia nelle mani di questi cybercriminali i suoi risparmi. Ecco cosa ha dichiarato Consob nel suo comunicato stampa ufficiale:

La Consob mette in guardia il pubblico dei risparmiatori contro i rischi connessi con le offerte, promosse sul web e sui social media, di esercitazioni che simulano un’attività di trading on line in una sorta di videogioco della finanza finalizzato al superamento di prove di abilità e al conseguimento di un profitto.

Consob ha anche spiegato come funzionano queste truffe sfruttate all’interno di videogiochi di trading online all’apparenza innocui:

Lo schema operativo – presentato con varie denominazioni, tra cui shadow investment game, funding trading, financed trading accounts – consiste, secondo quanto segnala l’Autorità in un’apposita Avvertenza, nell’indurre gli utenti della rete a partecipare a sfide (challenge) di trading on line, che nella maggior parte dei casi presuppongono l’iscrizione a corsi di formazione a pagamento. A chi supera il test viene prospettata la possibilità di passare da un’operatività simulata ad una presunta operatività vera con capitali apparentemente messi a disposizione da società che si definiscono proprietary firms (prop firms). Per allettare i “giocatori”, viene fatta balenare loro l’opportunità di condividere parte degli eventuali profitti realizzati.

Nell’avvertenza citata, Consob metteva in guardia a seguito alla segnalazione della diffusione di un sistema che offre agli utenti corsi di formazione online e/o servizi di informazione in materia finanziaria per fornire capacità in operazioni di trading in ambiente simulato. La promessa è che il trader verrà poi replicate le operazioni simulate all’interno della piattaforma “demo”. Purtroppo per il consumatore, lo schema operativo espone la preda a rischi con un evidente esborso di denaro non solo per il corso di formazione, ma anche quando penserà di replicare quanto visto nel simulatore.

Consob: come difendersi dalle truffe nei videogiochi di trading

Consob ha ricevuto numerose segnalazioni in merito a truffe nascoste in videogiochi di trading, all’apparenza innocui e vantaggiosi. Questo ha portato l’autorità a pubblicare un comunicato stampa di alert a tutti i consumatori, risparmiatori e trader. Ma come è possibile difendersi e proteggersi da questi raggiri? I tuoi risparmi non sono un gioco, proteggili e metti in pratica alcuni consigli utili.

Scegli di investire il tuo denaro su piattaforme di trading certificate e conosciute che evidenziano i rischi e non promettono guadagni esagerati e impossibili. Se proprio devi scegliere un corso di trading, affidati a piattaforme conosciute e a esperti del settore, non al “primo che capita”. Evita sempre situazioni che sembrano “troppo belle per essere vere“. Affida il tuo denaro solo dopo aver valutato la solidità di un istituto o di una piattaforma di trading.

Consob oltre a sfruttare l’IA per supervisionare il mercato e combattere l’insider trading ora sta anche mettendo in guardia gli utenti dalle truffe nei videogiochi di trading. Aprire gli occhi e proteggersi da cybercriminali e truffatori è una scelta necessaria oggigiorno.