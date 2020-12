Console per retrogaming espandibile in offerta

Nostalgici dei videogiochi, oggi vi proponiamo un prodotto che vi farà brillare gli occhi. Non solo perché in grado di riportarvi indietro nel tempo, ma anche per una qualità costruttiva decisamente di valore. Stiamo parlando di una console per retrogaming dalle caratteristiche molto interessanti: la Tapdra Pandora Key.

Console Tapdra Pandora Key: caratteristiche tecniche

Si tratta di una console che ricorda i vecchi cabinati delle sale giochi, che comprende un piano con due postazioni complete di joystick e tasti. Ideale per trascorrere qualche serata in compagnia ricordando i vecchi tempi, ma perfetta anche per qualche ora di relax. La console include ben 2670 giochi e tutto il necessario per connetterla alla TV o al PC. Oltre all’alimentatore infatti, include un cavo USB per connetterla a PC e console, un cavo HDMI ed un cavo VGA.

Cosa rende però ancor più interessante questa console? Sono versatilità ed espandibilità. La console infatti include due porte USB, un’uscita VGA ed una HDMI. Questo perché oltre che connetterla a monitor o TV, è possibile collegare dei tradizionali controller per PC direttamente alla console se quelli sul piano dovessero risultare scomodi. Inoltre possiamo utilizzare la console stessa come controller su PlayStation, Xbox o PC. Il layout infatti è quello tradizionale utilizzato ancora oggi dai giocatori di picchiaduro più esigenti. Naturalmente grazie alla memoria esterna sarà possibile espandere la libreria di giochi, tanto attraverso una chiavetta USB quanto con una microSD.

Si tratta quindi di un prodotto che non può mancare ad appassionati ed hobbisti del videogioco, che per 151,99 euro su Amazon con 38 euro di sconto, non potrete lasciarvi sfuggire.