Console portatile Lenovo Legion Go: OLTRE 100 euro di sconto

La console portatile Lenovo Legion Go rappresenta una rivoluzione nel mondo del gaming, ora in super sconto del 15% su Amazon. Equipaggiata con il potente processore AMD Ryzen Z1 Extreme, questa console è progettata per offrire un’esperienza di gioco senza precedenti. Con 8 core e 16 thread, il Ryzen Z1 Extreme garantisce un perfetto equilibrio tra prestazioni multitasking e velocità di gioco, operando a frequenze che vanno da 3.3GHz fino a un picco impressionante di 5.1GHz.

Non perdere tempo e falla tua al prezzo competitivo di soli 679,90 euro, anziché 799,00 euro.

Console portatile Lenovo Legion Go: irresistibile con questo sconto

La RAM LPDDR5x-7500 da 16GB assicura una gestione ottimale dei processi più impegnativi, permettendo una risposta immediata ai comandi. La sua velocità straordinaria offre un vantaggio competitivo, catturando ogni dettaglio del gioco con una precisione impeccabile. Con una tale capacità di memoria, la Legion Go è pronta a gestire qualsiasi sfida, garantendo sempre prestazioni al top.

Lo storage da 512GB SSD M.2 PCIe 4.0×4 NVMe è progettato per soddisfare le esigenze dei giocatori più appassionati, offrendo una combinazione di velocità e capacità che trasforma completamente l’esperienza di gioco. Caricamenti rapidi e ampio spazio di archiviazione permettono di avere sempre a portata di mano i titoli preferiti e di godere di sessioni di gioco senza interruzioni.

Il display da 8.8″ WQXGA (2560×1600) con 500 nits di luminosità e tecnologia IPS offre immagini cristalline e una fluidità visiva senza pari. Immergersi nei giochi diventa un’esperienza avvincente, grazie a colori vividi e dettagli straordinari che rendono ogni scena incredibilmente realistica.

La tecnologia Legion Coldfront garantisce un raffreddamento ottimale, mantenendo la console sempre alla temperatura ideale, anche durante le sessioni di gioco più intense. Questo sistema di raffreddamento all’avanguardia assicura che i componenti critici siano sempre protetti, garantendo prestazioni costanti e affidabili.

Non perdere l’occasione di potenziare la tua esperienza di gioco con la Lenovo Legion Go. Con il 15% di sconto su Amazon, questa console portatile diventa un acquisto imperdibile per qualsiasi appassionato di gaming. Scopri la potenza, la velocità e l’affidabilità della Legion Go, oggi al prezzo speciale di soli 679,90 euro.