Contachilometri bici WiFi multifunzione: con questo sconto lo paghi 9€

Un contachilometri per bici multifunzione, wifi e capace di darti numerose informazioni? È la soluzione proposta da Guuvor, che puoi acquistare adesso su Amazon al prezzo praticamente stracciato di soli 9,99€.

Il tachimetro di Guuvor è facile da installare e da utilizzare e si adatta facilmente ad ogni tipologia di bicicletta. Con 20 funzioni diverse, wireless, impermeabile, retroilluminazione diurna e notturna, è praticamente completo di tutto quello che serve per le proprie uscite su due ruote.

Contachilometri bici WiFi di Guuvor: le sue funzioni principali

Una volta installato seguendo il pratico manuale di istruzioni incluso nella confezione, scoprirai subito come utilizzare le diverse funzioni di questo contachilometri per bici. Il tachimetro è in grado di fornirti informazioni come la misura della velocità, distanza, tempo, temperatura e così via. Funzioni che possono essere utilizzate soltanto con 2 pulsanti.

Grazie alla sua impermeabilità puoi sfruttarlo anche nelle giornate di pioggia o nei terreni accidentati se ti piacciono le escursioni estreme in sella alla tua mountain bike. E non temere nemmeno la luce notturna, specialmente nelle serate estive, in cui può essere piacevole concedersi una passeggiata: il contachilometri è retroilluminato sia per il giorno che per la notte, con un display digitale digitale a tre colori LCD verde, blu e rosso.

Leggero, piccolo, facile da installare ed estremamente discreto. Questo contachilometri wifi è ciò che serve per arricchire la tua bici con un oggetto utile, specialmente se sei abituato a macinare diversi…chilometri! E ancora per poco puoi farlo tuo a soli 9,99€. Cosa aspetti?

