Contenuti streaming all'estero senza limitazioni e Giga gratuiti: l'offerta estiva di NordVPN

Se avete in programma una vacanza all’estero in concomitanza con un evento sportivo o una trasmissione che amate, per evitare le limitazioni dovute alle restrizioni geografiche dovreste prendere in considerazione una VPN. Il servizio di rete privata virtuale consente di eludere il blocco geografico imposto dai provider di rete quando si cerca di guardare un contenuto in streaming fuori dall’Italia.

Tra le offerte migliori segnaliamo quella di NordVPN: , con prezzi a partire da 3,39 euro al mese; in più si ricevono 10 Giga di dati gratuiti per l’eSIM Saily, con cui poter navigare all’estero senza affrontare gli esorbitanti costi del roaming.

Come vedere i contenuti streaming all’estero senza limitazioni con una VPN

L’utilizzo della VPN di NordVPN consente di modificare la propria posizione virtuale, facendo credere al provider di rete nazionale di essere collegati dall’Italia. Per riuscirci dovete semplicemente completare la sottoscrizione al servizio, scaricare l’app e connettervi a uno dei server VPN presenti nel nostro Paese.

Una volta che la connessione VPN è attiva, il provider di rete crederà che siete collegati dall’Italia e non dal Paese in cui state trascorrendo il vostro soggiorno all’estero. A questo punto basterà sintonizzarvi sul canale desiderato per vedere il vostro contenuto preferito senza alcuna restrizione.

Potete sfruttare NordVPN ad esempio per guardare il nuovo Mondiale per Club, che vedrà impegnate Inter e Juventus insieme alle migliori squadre del mondo. Un altro modo per approfittare del servizio VPN può essere quello di guardare la nuova stagione della vostra serie: nel mese di giugno sono diverse le occasioni in questo senso, indipendentemente dalla piattaforma streaming a cui siete abbonati.

Vi confermiamo che l’offerta estiva di NordVPN consente di attivare un piano della durata di due anni al prezzo scontato di 3,39 euro al mese, a cui si aggiungono poi 10 Giga di dati eSIM Saily.