Conti deposito al 2,50% con Conto Corrente Arancio

La crisi sembra ormai senza fine e l’inflazione attanaglia le poche persone che riescono ancora ad avere un gruzzolo da parte.

In questo contesto di incertezza, è difficile trovare il modo per proteggere il proprio denaro. Al di là di investimenti rischiosi, se la liquidità viene lasciata in un conto corrente va gradualmente a perdere di valore.

I conti deposito, in questo senso, rappresentano una vera e propria ancora di salvezza. Si tratta di una soluzione proposta da alcune piattaforme, come Conto Corrente Arancio, che permette di vincolare una somma di denaro per più mesi e di ottenere degli interessi sostanziosi.

Nello specifico, la piattaforma appena citata permette di vincolare liquidità per 12 mesi e di ottenere un tasso pari al 2,50%: di fatto, un vero e proprio salvagente contro l’inflazione galoppante.

I conti deposito sono una delle poche armi per contrastare l’inflazione

Nonostante i conti deposito siano importanti per tutelare il proprio patrimonio finanziario, non vanno dimenticati anche tutti gli altri vantaggi legati a Conto Corrente Arancio.

Questo infatti, rappresenta il perfetto punto d’incontro tra le moderne piattaforme di home banking e gli istituti più classici, potendo contare su una banca solida come ING alle spalle.

Ogni singolo aspetto del conto è gestibile attraverso l’apposita app mobile, facile da gestire anche da parte di chi non ha dimestichezza con la tecnologia.

Affidandosi al modulo Zero Vincoli, è possibile ottenere una serie di vantaggi. Tra i tanti, possiamo citare la possibilità di effettuare bonifici SEPA gratis online o dal telefono (per un importo massimo di 50.000 euro) o i prelievi gratuiti di contante tramite carta dall’Italia e dal resto d’Europa.

Nello specifico, la carta di debito Mastercard legata al conto offre tutti i vantaggi e le sicurezze legate a questo rinomato circuito. La stessa può essere utilizzata sia per pagamenti classici che per quelli contactless, Google Pay e Apple Pay.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.