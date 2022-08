Conti online e prestiti: quale servizio scegliere?

I conti corrente online sono sempre più simili a quelli tradizionali.

A testimonianza di ciò, le piattaforme più consolidate nel settore sono ormai in grado di offrire servizi che, solo fino a pochi anni fa, erano esclusiva degli istituti bancari tradizionali. I prestiti personali, per esempio, sono ormai diffusi anche nel settore online.

Rispetto ai classici finanziamenti, questi presentano di solito meno burocrazia e tempi d’erogazione più contenuti. Nonostante ciò, per evitare problemi, è bene sapere a quale piattaforma ci si sta affidando.

Servizi come SelfyConto, anche grazie all’esperienza di Banca Mediolanum (istituto che gestisce tale servizio) si rivela una delle migliori soluzioni in tal senso. Attraverso questa combinazione conto online e carta prepagata, è possibile ottenere un prestito nel giro di pochi minuti.

Quando si parla di conti online e prestiti è importante sapere a quale banca ci si affida

La funzionalità SelfyCredit Instant permette, tramite un semplice tap, di ottenere un prestito da 2.000 a 15.000 euro. Questo si presenta con TAN fisso 5,80%, TAEG massimo 5,97% con spese di istruttoria e imposta sostitutiva gratuite.

Una formula molto vantaggiosa, che rappresenta solo uno dei tanti vantaggi legati a questo conto online. Basti pensare alla carta di debito gratuita che permette prelievi ATM in zona Euro a costo zero.

La stessa carta è realizzata con l’80% in meno di plastica rispetto alla concorrenza: dimostrazione come Banca Mediolanum abbia a cuore le sorti del nostro pianeta.

L’app collegata al conto poi, permette di effettuare operazioni bancarie come bonifici, addebiti delle utenze e ricariche telefoniche senza costi aggiuntivi.

Non solo: SelfyConto è totalmente gratuita per gli under 30 mentre, per chi ha già raggiunto tale età, è comunque gratis per il primo anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.