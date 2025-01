Continua a guardare la TV italiana anche quando sei all'estero

Quando si è in vacanza all’estero, una delle prime cose che si notano è l’impossibilità di vedere i programmi che di solito si guardano in televisione in Italia. Questo succede a causa delle restrizioni geografiche imposte dai provider dei servizi di rete Internet, per cui anche se proviamo con le app ufficiali streaming come RaiPlay e Mediaset Infinity il risultato è sempre lo stesso.

Per risolvere questo problema, e dunque superare il blocco geografico per continuare a guardare la TV italiana anche quando si è all’estero, occorre utilizzare una VPN. Quest’ultima è un servizio di rete privata virtuale che nasconde l’indirizzo IP dei suoi utenti, permettendo loro di simulare una connessione da un altro Paese in base alle loro preferenze. Nel caso specifico, sarà sufficiente connettersi a un server VPN posizionato in Italia.

Uno dei migliori fornitori VPN disponibili sul mercato è ExpressVPN, che si distingue per la velocità di connessione e le funzionalità extra incluse nei suoi piani rispetto alla concorrenza. Al momento il piano di due anni è in offerta a 4,87 euro al mese, grazie al 61% di sconto applicato al prezzo di listino, a cui si sommano 4 mesi extra gratis e una prova gratuita della durata di 7 giorni.

L’offerta è raggiungibile online su questa pagina del sito ufficiale ExpressVPN.

Come vedere la TV italiana all’estero

La visione dei programmi TV italiani quando si è in viaggio all’estero richiede l’utilizzo di una VPN. Dopo aver sottoscritto il servizio desiderato, è sufficiente connettersi a un server VPN posizionato in Italia per far credere al proprio provider di rete Internet di essere collegati dal nostro Paese: in questo modo il blocco geografico cadrà in automatico.

Tornando all’offerta di ExpressVPN, segnaliamo che la promozione in corso include oltre al 61% di sconto anche una eSIM da 5GB gratis del servizio holiday.com, lo strumento ideale per avere Internet quando ci si trova fuori dall’Unione europea.