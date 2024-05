Conto a canone zero, carta di credito e 150€ di Buoni Amazon con Crédit Agricole

Il Conto Online di Crédit Agricole è sempre più conveniente. Per tutti i nuovi clienti che scelgono la banca, infatti, c’è oggi una promozione da non perdere. Scegliendo il conto corrente in questione, infatti, il canone è azzerato per 9 mesi e azzerabile (facilmente) successivamente.

In più, è possibile abbinare al conto la carta di credito Nexi Classic, con rilascio immediato. Con il conto è possibile sfruttare i bonifici senza commissioni, tramite piattaforma Home Banking, e i prelievi gratuiti da ATM Crédit Agricole.

Per tutti i nuovi clienti, è possibile ottenere 150 euro di Buoni Amazon in regalo, come cashback sulle spese effettuate con carta di credito, e fino ad altri 300 euro di Buoni Amazon grazie alla promozione “porta un amico”. Per aprire il conto corrente è sufficiente completare la procedura online tramite il sito ufficiale di Crédit Agricole.

Come funziona la promo del Conto Online di Crédit Agricole

Il Conto Online di Crédit Agricole è a canone zero per 9 mesi (invece di 2 euro/mese). Il canone è azzerabile a tempo indeterminato:

per gli Under 35

per chi accredita stipendio o pensione

per chi ha un patrimonio superiore o uguale a 5.000 euro

Per quanto riguarda la promo sui Buoni Amazon, invece, è sufficiente richiedere la Carta Debit Visa in fase di apertura, utilizzando il codice promo VISA. Successivamente, la banca riconoscerà:

50 euro di Buono Amazon effettuato almeno 500 euro di spese con la carta entro 60 giorni dall’apertura del conto

effettuato almeno 500 euro di spese con la carta entro 60 giorni dall’apertura del conto 100 euro di Buono Amazon effettuando almeno 1.000 euro di spese con la carta entro 60 giorni dall’apertura del conto

Una volta completata l’apertura del conto è possibile:

richiedere la carta di creditoNexi Classic con rilascio immediato di Crédit Agricole

di Crédit Agricole sfruttare la promo “porta un amico” per ottenere fino a 300 euro di Buoni Amazon in regalo (30 euro per ogni amico invitato che apre il conto corrente).

I dettagli completi sulla promozione sono disponibili qui di sotto.