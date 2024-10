Conto a canone zero, carta di credito e fino a 500€ di Buoni Amazon con Crédit Agricole

È di Crédit Agricole la promozione più conveniente per poter aprire un nuovo conto corrente: per tutti i nuovi clienti, infatti, l’istituto mette a disposizione un conto a canone zero (per 9 mesi ma facilmente azzerabile a tempo indeterminato).

Aprendo il conto con il codice VISA, inoltre, è possibile ottenere fino a 500 euro di Buoni Amazon in regalo (di cui 200 euro come cashback delle spese con carta). In più, i nuovi clienti possono richiedere Carta Oro di American Express con quota gratuita per un anno.

Per aprire il conto basta visitare il sito ufficiale di Crédit Agricole accessibile di seguito.

Conto Crédit Agricole: è la scelta giusta per un nuovo conto

Con Crédit Agricole è possibile accedere a un conto con le seguenti caratteristiche:

canone zero per 9 mesi (invece di 2 euro al mese) e possibilità di azzeramento a tempo indeterminato con l’accredito di stipendio/pensione, con un patrimonio di almeno 5.000 euro, con un dossier attivo oppure avendo meno di 35 anni

carta di debito inclusa, con canone zero per due anni (invece di 2 euro al mese); i prelievi sono gratis dagli ATM della banca

bonifici senza commissioni

possibilità di richiedere la carta di credito Nexi con canone di 40,99 euro all’anno

possibilità di richiedere la Carta Oro di American Express con quota gratuita per un anno

conto deposito con interessi al 3,75% per i primi 4 mesi

Per tutti i nuovi clienti, inoltre, ci sono fino a 500 euro di Buoni Amazon in regalo:

fino a 200 euro come cashback delle spese con carta di debito nei primi 2 mesi dall’apertura (bisogna superare 1.000 euro per ottenere l’importo massimo del buono)

fino a 300 euro con la promo "porta un amico"

Per aprire il conto basta seguire il link qui di sotto.