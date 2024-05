Conto a canone zero con prelievi e bonifici gratis: ora c'è Fineco

Aprire un nuovo conto corrente è semplice e scegliere quello giusto, in questo momento, è un vero gioco da ragazzi. Con la promozione in corso, infatti, il Conto Fineco è ora la scelta giusta per tutti i risparmiatori alla ricerca di un conto completo, ricco di vantaggi e molto conveniente.

Con la promozione in corso, infatti, Conto Fineco ha canone zero per un anno (invece di 3,95 euro al mese) e canone azzerabile successivamente (in modo molto semplice). In più, c’è la carta di debito con prelievi gratis in Italia e ci sono anche i bonifici gratis oltre alla possibilità di accedere alla piattaforma di investimenti Fineco e al conto deposito Cash Park, con interessi al 3%.

Per aprire Conto Fineco online basta seguire la procedura qui di sotto.

Conto Fineco: la scelta conveniente a canone zero

Per chi sceglie Conto Fineco, in questo momento, c’è un’offerta bancaria ricca e vantaggiosa. Per tutti i nuovi clienti, infatti, la banca propone:

un canone azzerato per un anno (anziché 3,95 euro al mese) e la possibilità di azzeramento anche successivamente; per azzerare il canone basta vere meno di 30 anni oppure accreditare stipendio o pensione (sono disponibili anche altre condizioni per ottenere l’azzeramento

la carta di debito, con canone di 9,95 euro all'anno, con prelievi gratis a partire da 100 euro in Italia

a partire da 100 euro in Italia i bonifici gratis

l’accesso alla piattaforma di investimenti di Fineco

la possibilità di richiedere il conto deposito Cash Park con interessi al 3%

con la possibilità di richiedere la carta di credito Fineco, con canone di 19,95 euro per un anno e plafond di 1.600 euro incrementabile

Per accedere subito all’offerta asta collegarsi al sito ufficiale di Fineco tramite il box qui di sotto. La procedura di apertura del conto è interamente digitale.