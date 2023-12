Conto a canone zero con SelfyConto: la soluzione per gestire il tuo denaro senza costi

Con SelfyConto, la gestione del tuo denaro diventa un’esperienza senza precedenti. Questo conto corrente online, realizzato da Banca Mediolanum, si propone di semplificare l’amministrazione del tuo denaro, offrendo una soluzione pratica e veloce per pagare, investire e gestire le tue finanze.

I vantaggi esclusivi di SelfyConto

SelfyConto rende accessibili le principali operazioni bancarie gratuitamente, offrendo inoltre la possibilità di prelevare contante senza limiti e senza costi aggiuntivi in tutta la zona Euro. Questo servizio è particolarmente adatto a coloro che si avvicinano per la prima volta alla gestione del denaro.

Il conto corrente online si distingue per la sua attenzione alle esigenze dei più giovani: fino a 30 anni, zero canone di tenuta conto, e per tutti gli altri, zero canone di tenuta conto per il primo anno.

Una proposta che si adatta alle tue esigenze finanziarie, permettendoti di risparmiare senza compromettere la qualità del servizio.

L’esperienza di gestione finanziaria diventa ancora più agevole grazie all’app dedicata di SelfyConto. Ora puoi gestire le tue operazioni bancarie quotidiane in autonomia, ovunque tu sia, con un semplice tocco sul tuo dispositivo.

Aprire il conto SelfyConto diventa un’opportunità unica anche per i tuoi amici. Invitali a entrare nel mondo SelfyConto, e per ogni amico che aprirà il conto, riceverai immediatamente 4 cerchi per partecipare alla speciale iniziativa Mediolanum “ForYou Rewarding”.

Questa iniziativa ti offre la possibilità di richiedere voucher digitali dei brand più famosi, con premi fino a 500€ per i primi cinque amici che aderiranno entro il 27 dicembre 2023.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di gestire il tuo denaro senza costi aggiuntivi. Apri subito un SelfyConto con Spid e inizia a godere dei vantaggi finanziari offerti da questo innovativo conto corrente online.

