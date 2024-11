Conto a canone zero e Buono Amazon da 200€ in regalo scegliendo Credem

Per aprire un nuovo conto corrente a novembre 2024 è possibile puntare sulla promozione di Credem. Tutti i nuovi clienti che richiedono Credem Link, il conto online con possibilità di assistenza in filiale in caso di necessità, possono accedere a una serie di vantaggi davvero interessanti.

Con il codice PROMO200, infatti, Credem riserva ai suoi nuovi clienti un Buono Amazon da 200 euro, ottenibile, semplicemente, accreditando stipendio/pensione oppure raggiungendo 1.000 euro di spesa con la carta di debito entro il 31 dicembre 2024.

Credem Link ha canone zero, senza requisiti da rispettare, e può essere gestito online, tramite la piattaforma di Internet Banking. Al conto può essere abbinata la carta di credito, con canone azzerabile, ed è possibile sfruttare il Conto Deposito Più con interessi al 4% per 6 mesi.

Per aprire il conto corrente basta visitare il sito ufficiale di Credem.

Credem Link: le caratteristiche del conto corrente

Con Credem Link è possibile sfruttare un conto corrente con le seguenti caratteristiche:

canone zero , senza requisiti da rispettare

, senza requisiti da rispettare carta di debito internazionale con canone zero per un anno, poi 1,5 euro al mese; in alternativa è possibile richiedere la carta di debito su circuito nazionale a canone zero

con canone zero per un anno, poi 1,5 euro al mese; in alternativa è possibile richiedere la possibilità di richiedere la carta di credito Ego Classic , con canone di 39,90 euro all’anno che può essere azzerato raggiungendo 6.000 euro di spese

, con canone di 39,90 euro all’anno che può essere azzerato raggiungendo 6.000 euro di spese Conto Deposito Più con interessi al 4% per 6 mesi

con possibilità di richiedere supporto al team di consulenti Credem, sia online che in filiale

Per tutti i nuovi clienti, inoltre, c’è un Buono Amazon da 200 euro in regalo che può essere ottenuto aprendo il conto e inserendo il codice PROMO200. Successivamente, entro il 31 dicembre 2024, sarà necessario rispettare una delle condizioni seguenti:

accredito stipendio/pensione sul conto

almeno 1.000 euro di spese con carta di debito

La promozione è valida per tutti i nuovi clienti che aprono Credem Link entro il 30 novembre 2024. Per completare la procedura basta seguire il link qui di sotto.