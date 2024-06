Conto a canone zero e carta di credito immediata: l'offerta esclusiva di Crédit Agricole

Crédit Agricole offre un conto online versatile e conveniente, ideale per tutte le esigenze finanziarie. Con vantaggi come il canone zero per i primi 9 mesi, fino a 450€ in Buoni Regalo Amazon e un consulente dedicato, è la scelta perfetta per chi desidera gestire le proprie finanze in modo efficiente e sicuro.

Vantaggi del Conto Online Crédit Agricole

Canone Zero per i primi 9 mesi

Aprendo il conto online di Crédit Agricole, potrai beneficiare di un canone gratuito per i primi 9 mesi. Successivamente, il canone sarà di 2€ al mese, ma può essere azzerato accreditando lo stipendio o la pensione, con un patrimonio superiore o uguale a 5.000€ o se si ha un dossier titoli attivo. Inoltre il conto è a canone zero per tutti i clienti under 35.

Carta di debito Visa gratuita per i primi due anni

La carta di debito Crédit Agricole Visa è inclusa nel conto a canone zero per i primi due anni e può essere utilizzata per pagamenti online, in negozio e in tutto il mondo, con la massima praticità grazie all’integrazione con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Inoltre, è possibile richiedere carte prepagate e carte di credito per una gestione più flessibile del denaro.

Fino a 450€ in Buoni Regalo Amazon

Per chi apre il conto online entro il 30/06 Crédit Agricole permette anche di ottenere fino a 450€ in Buoni Regalo Amazon.it:

Fino a 150€ in Buoni Regalo Amazon.it sottoscrivendo la carta di debito Crédit Agricole Visa e utilizzandola. Basta una sola transazione per ottenere 50€, e fino a 100€ se continui ad usarla.

Fino a 300€ in Buoni Regalo Amazon.it invitando amici ad aprire il conto online con il tuo codice promozionale. Per ogni amico che apre il conto, riceverai 50€ in Buoni Regalo, fino a un massimo di 6 amici.

Bonifici SEPA gratuiti e prelievi illimitati

Effettua bonifici SEPA online gratuiti e prelievi illimitati su tutti gli ATM Crédit Agricole senza alcun costo aggiuntivo. Un servizio conveniente per gestire le tue transazioni quotidiane.

Servizi digitali avanzati e un consulente dedicato

Crédit Agricole offre un’app e un servizio di Home Banking gratuiti che ti permettono di gestire il tuo conto in modo semplice e sicuro, direttamente dal tuo smartphone o computer Inoltre, avrai sempre a disposizione un consulente dedicato, pronto ad assisterti sia in filiale che a distanza, per tutte le tue esigenze finanziarie. Potrai ricevere e gestire le sue proposte di investimento in autonomia dall’app e dall’Home Banking.

