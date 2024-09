Conto a canone zero e interessi al 3,5%: è possibile scegliendo IBL Banca

ControCorrente di IBL Banca è la soluzione giusta per tutti i risparmiatori alla ricerca di un conto conveniente, con possibilità di eliminare i costi di mantenimento e utilizzo e, nello stesso tempo, di incrementare il valore della propria liquidità sfruttando un tasso di interesse vantaggioso.

Per i nuovi clienti che scelgono ControCorrente c’è la possibilità di sfruttare un conto a canone zero, andando ad azzerare il canone standard di 2 euro al mese con l’accredito di stipendio/pensione, entrate mensili superiori a 800 euro o ancora con una giacenza superiore a 5.000 euro o con un vincolo attivo.

Ad arricchire i vantaggi del conto proposto da IBL Banca c’è la possibilità di sfruttare un tasso di interesse lordo annuo pari al 3,5% per 12 mesi. In questo modo, è possibile incrementare il valore della propria liquidità in sicurezza. In questo modo, è possibile ottenere un guadagno netto di 250 euro per ogni 10.000 euro di liquidità disponibile.

Per aprire il conto basta visitare il sito ufficiale di IBL Banca tramite il box qui di sotto.

ControCorrente: cosa include il conto di IBL Banca

ControCorrente è disponibile in due versioni, entrambe con carta di debito inclusa senza costi aggiuntivi. Queste versioni sono:

la versione Semplice ha canone di 2 euro al mese, con possibilità di azzeramento a tempo indeterminato rispettando una delle condizioni citate in precedenza; i prelievi dall’ATM della banca sono gratuiti e ci sono 2 prelievi gratis al mese dagli ATM di altre banche in area euro; è possibile richiedere la carta di credito con un costo di 49,90 euro/anno

la versione Straordinario ha un canone di 6 euro al mese con possibilità di riduzione fino a 4 euro al mese, rispettando le condizioni citate in precedenza; ci sono 5 prelievi gratis al mese e i bonifici sono gratis dall'Internet Banking; la carta di credito ha canone di 29,90 euro/anno

Entrambe le versioni di ControCorrente consentono di ottenere un tasso di interesse di 3,5% per 12 mesi sulla liquidità. Per aprire il conto basta seguire il link riportato qui di sotto.