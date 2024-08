Conto a zero spese: 100€ di Buono Amazon in regalo scegliendo ING

Con ING è possibile accedere a un conto corrente a zero spese, ricco di vantaggi e in grado di garantire la possibilità di sfruttare un’offerta bancaria completa. Il conto in questione è Conto Corrente Arancio Più e include la possibilità di azzerare il canone, eliminando i costi fissi a tempo indeterminato. Ci sono poi prelievi illimitati e bonifici gratis (anche istantanei). I clienti che scelgono Conto Corrente Arancio Più possono richiedere anche la carta di credito senza costi aggiuntivi.

Per tutti i nuovi clienti, inoltre, ING mette a disposizione un Buono Amazon da 100 euro, ottenibile inserendo il codice ING2024 in fase di apertura, richiedendo la carta di debito ed effettuando almeno 500 euro di spese entro il prossimo 29 di novembre. Per sfruttare la promo basta collegarsi sul sito ufficiale di ING, da cui è possibile recuperare tutte le informazioni sull’offerta in corso e completare l’apertura del conto corrente.

Conto Corrente Arancio Più: la scelta giusta a zero spese

Il conto corrente di ING ha le seguenti caratteristiche:

canone di 5 euro al mese con possibilità di azzeramento con accredito di stipendio/pensione o registrando almeno 1.000 euro di entrate ogni mese

con accredito di stipendio/pensione o registrando almeno 1.000 euro di entrate ogni mese carta di debito a canone zero con prelievi gratis in tutta l’area euro

bonifici senza commissioni , anche se istantanei

, anche se istantanei carta di credito (con plafond di 1.500 euro e possibilità di rateizzare le spese) e carta prepagata richiedibili a canone zero

(con plafond di 1.500 euro e possibilità di rateizzare le spese) e richiedibili a canone zero 100 euro di Buono Amazon in regalo; per ottenere il buono basta inserire il codice ING2024 in fase di apertura, richiedere la carta di debito e raggiungere 500 euro di spese entro il 29 novembre; i dettagli completi della promo sono disponibili sul sito ING

Per accedere subito all’offerta e aprire il conto corrente basta seguire il link qui di sotto.