Conto a zero spese: 3 motivi che rendono HYPE la scelta migliore oggi

Per aprire un conto a zero spese e gestire, senza costi, il proprio denaro è possibile affidarsi a HYPE e alla versione del conto a canone zero. Questa versione del conto online di HYPE include la carta virtuale (utilizzabile con Google Pay e Apple Pay, con possibilità anche di richiedere la carta fisica) e i bonifici senza commissioni.

Richiedendo la carta fisica, ci sono anche 250 euro al mese di prelievi senza commissioni in area euro. Il conto non ha limiti di ricarica e può essere utilizzato anche come conto principale (con tante funzioni come l’accredito dello stipendio e gli addebiti periodici, senza commissioni). Per aprire il conto basta visitare il sito ufficiale di HYPE.

Conto HYPE a zero spese: ecco perché è la scelta giusta

Ci sono almeno 3 motivi che rendono conto HYPE la scelta giusta a zero spese:

il conto ha canone zero, bonifici senza commissioni, prelievi gratis (250 euro al mese) permettendo un’operatività completa, senza limiti di ricarica del conto

HYPE offre vantaggi aggiuntivi come il cashback fino al 10% per acquisti da store partner oppure la funzione Credit Boost, per ottenere prestiti personali direttamente via app, in tempi rapidi e con condizioni agevolate; i clienti HYPE possono abbinare al proprio conto anche un conto per Under 18, in modo da poter affidare ai propri figli un conto con carta abbinata per gestire il denaro

HYPE è personalizzabile: in qualsiasi momento è possibile accedere a piani più completi, come Next da 2,99 euro al mese e Premium da 9,99 euro al mese per aggiungere i prelievi illimitati, i bonifici istantanei senza commissioni e varie coperture assicurative (viaggi, spese mediche, tutela legale sul cyber risk etc.)

Per scegliere la versione giusta di HYPE e richiedere l’apertura del conto basta seguire il link qui di sotto. Con il codice CIAOHYPER, da inserire in fase di apertura, è possibile ottenere un bonus fino a 25 euro. Tutti i dettagli sono disponibili qui di sotto.